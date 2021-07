Milan: ad Gazidis incontra Associazione piccoli azionisti

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 01 LUG – I piccoli azionisti del Milan, riuniti in APA Milan, hanno incontrato – per la prima volta da quando è nata l’associazione nel 2019 – la dirigenza del club rossonero, guidata da Ivan Gazidis, amministratore delegato della società. A dialogare con lui, il Presidente di APA Milan Auro Palomba, insieme a una delegazione di 25 Piccoli Azionisti di AC Milan. “Un’occasione importante di confronto che segna un altro passo significativo nella costruzione di un produttivo rapporto tra la Società e i Piccoli Azionisti” commenta l’Associazione che rappresenta lo 0,07% del Milan e opera in collaborazione con Milanisti 1899, con “l’obiettivo di favorire la partecipazione dei tifosi alla vita della società attraverso l’azionariato diffuso”. Ne fanno parte 50 soci, tra questi oltre al Presidente Auro Palomba, i Vice Presidenti Giuseppe La Scala e Alessandro Dubini, ma anche Marco Patuano (A2A) e Massimo Ferrari (Webuild) che siedono nel cda del Milano, Sergio Iasi (Trevi Finanziaria), Sami Kahale (Esselunga), Maurizio Tamagnini (FSI), Marco Sesana (Generali Italia). (ANSA).







