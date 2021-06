Muntoni, “Confidiamo in ripresa turismo internazionale in Sardegna”

Pubblicità

“C’è grande voglia di Italia e di una Sardegna a 5 stelle e sembra ci sia un buon flusso di prenotazioni, con riscontri importanti da parte del segmento lusso che cerca privacy e servizi più esclusivi. Le ultime settimane hanno visto anche la ripartenza del mondo delle agenzie e dei tour operator. Un riscontro importante per noi, ma soprattutto per l’indotto diretto e indiretto che ruota attorno al mercato di fascia alta”. Guarda con positività alla stagione turistica 2021 Francesco Muntoni, fondatore e presidente di Delphina hotels & resorts, eletto come migliore gruppo alberghiero italiano agli ultimi World Travel Awards, gli oscar del turismo internazionale. Delphina con i suoi 12 hotel 5 e 4 stelle, residence esclusivi, Spa e ville immerse in verdi giardini mediterranei di fronte al mare tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara.

Secondo uno studio presentato a fine maggio da Altagamma il viaggiatore che alloggia in strutture di eccellenza spende nove volte più della media. Inoltre, a parità di dimensioni, un hotel cinque stelle impiega il doppio dei dipendenti. “Il nostro progetto Genuin Local Food Oriented – dice Muntoni – ne è la prova: più del 70% dei nostri fornitori è nel raggio di 150 chilometri o sull’isola”.

Inclusi negli oltre 15 milioni di investimenti previsti da Delphina per il 2021 anche nuove soluzioni alberghiere di alto livello. E per scoprire le bellezze dei dintorni, voli panoramici e transfer in elicottero per raggiungere i resort 5 stelle. Il veliero d’epoca Pulcinella naviga tra le isole dell’Arcipelago di La Maddalena, oltre a imbarcazioni con skipper per godersi il mare. Inoltre, battute di pesca sportiva e guide esperte in archeologia, enogastronomia e tradizioni per percorrere le vie dell’interno della Gallura.

Tutte le strutture Delphina, sono eccellenze dell’ospitalità sostenibile. Un percorso iniziato ancor prima della nascita dei resort e confluito nel marchio We are green, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura con un protocollo di buone pratiche. Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana, ed una delle prime al mondo, ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde, proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di 3.536 tonnellate di Co2 ogni anno. Negli ultimi quattro anni circa 13.828 tonnellate risparmiate: l’equivalente della Co2 assorbita da circa 97.765 mila alberi in un anno intero. L’azienda è anche impegnata nel sostegno ai fornitori locali con il progetto “Genuine Local Food Oriented”, marchio di qualità Delphina, a sostegno di una cucina sana basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità, preferibilmente a km 0. Per questo più del 70% dei fornitori è nel raggio di 150 chilometri o sull’isola, con l’obiettivo di raggiungere l’80% entro la fine del 2021.





