Mv Agusta diventa un fumetto, 8 storie per 8 moto

(ANSA) – MILANO, 22 LUG – La Turismo Veloce, la Brutale, la Rush e la Dragster Mv Agusta sono le co-protagoniste del primo fumetto dedicato al marchio varesino, firmato dall’italiano Tommaso De Stefanis. Cesare, personaggio principale della prima puntata, “Lo spirito della montagna” disponibile sul sito MV Agusta, è un pilota di elicotteri del soccorso alpino che nel tempo libero ama esplorare le strade panoramiche in sella alla sua Turismo Veloce. Lui e gli altri personaggi delle 8 puntate della serie, riflettono la personalità delle loro moto, raccontata ispirandosi in parte alla tradizione noir e in parte agli eroi dei fumetti a tema motori degli anni ’70. “Per catturare nuove audience, e penetrare nuovi mercati, occorre avere una mente aperta e non avere paura di fare le cose in modo diverso. Questa serie a fumetti rappresenta una piccola rivoluzione: indirizzata alle giovani generazioni di biker, strizza l’occhio anche ad una clientela più matura” commenta Filippo Bassoli, Marketing Director, MV Agusta Motor. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia, Accademia di Visual Arts e New Media, una delle più importanti scuole di fumetto italiane. De Stefanis ha collaborato con l’artista Davide Castelluccio, autore dei disegni. (ANSA).







