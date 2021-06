Nestlé: nel 2020 oltre 4mld di valore condiviso in Italia

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 17 GIU – Nel 2020, anno segnato dalla pandemia da Covid, il gruppo Nestlé ha creato 4 miliardi di euro di valore condiviso in Italia (pari allo 0,24% del Pil). Lo rileva lo studio “Nestlé crea valore per l’Italia”, redatto da Althesys Strategic Consultant e presentato nel corso di una conferenza stampa online.

“Riteniamo che 4 miliardi siano un contributo importante per lo sviluppo economico del Paese – ha commentato Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato gruppo Nestlé Italia e Malta – Nestlé, da oltre 100 anni, grazie alla sua rilevante presenza su tutto il territorio, fornisce un contributo significativo per l’occupazione e la crescita del nostro Paese”.

I 4 miliardi di euro di valore condiviso hanno determinato 757 milioni di euro di ricadute dirette, 2.054 milioni di euro di ricadute indirette e 1.198 di ricadute indotte. Significativi anche i dati relativi all’impatto del gruppo sull’occupazione: per ogni dipendente che lavora in una delle 10 sedi Nestlé vengono generati in maniera indiretta o indotta 12 posti di lavoro, per un totale complessivo di 64.663 occupati. Nel 2020, il gruppo ha permesso di generare 1.240 milioni di euro di salari lungo la filiera e una contribuzione fiscale complessiva di 1.574 milioni di euro, corrispondenti a circa lo 0,4% del totale delle entrate fiscali del nostro Paese.

E’ di oltre 200 milioni di euro il piano di investimenti che Nestlé porterà avanti in Italia nel triennio 2021-2023. L’obiettivo del gruppo è quello di continuare a favorire l’innovazione e trasformare gli stabilimenti in veri e propri hub con capacità internazionale, che coniughino eccellenza alimentare e sostenibilità. Dal 2018 al 2020 Nestlé aveva investito altri 200 milioni di euro in Italia. (ANSA).







