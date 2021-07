Onu,con pandemia 255 mln posti lavoro persi in 2020

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 06 LUG – Un equivalente di 255 milioni di posti di lavoro a tempo pieno sono stati persi e il numero di persone che soffrono la fame, che era già in aumento prima della pandemia, potrebbe essere aumentato di 83-132 milioni. E’ quanto emerge dal Rapporto Onu 2021 sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile, pubblicato oggi, che traccia gli sforzi per raggiungere gli Sdgs. Nonostante i progressi per raggiungere gli Sdg fossero stati lenti anche prima della pandemia, si legge, altri 119-124 milioni di persone sono state respinte nella povertà nel 2020. La situazione è grave anche sul clima con la temperatura media globale è stata di circa 1,2°C al di sopra dei livelli preindustriali, pericolosamente vicina al limite di 1,5°C stabilito dall’Accordo di Parigi”. Immensa però la resilienza mostrata nell’affrontare la pandemia: i prossimi 18 mesi saranno cruciali negli sforzi globali per invertire l’impatto della pandemia e promuovere le azioni necessarie a raggiungere gli obiettivi chiave di sviluppo sostenibile, anche se il Covid ha cancellato “decenni di progressi nello sviluppo”.

