Piaggio: con statunitense Trimble per robot intelligenti

(ANSA) – MILANO, 18 MAR – Piaggio Fast Forward, società del Gruppo Piaggio che opera nel settore della tecnologia di inseguimento, ha annunciato la collaborazione con Trimble destinata allo sviluppo di robot e macchinari per applicazioni industriali in grado di seguire il personale e altri dispositivi.

La collaborazione ha portato all’integrazione di Pfftag, un prototipo Smart Following Module di proprietà di Piaggio Fast Forward, con il celebre robot Spot della società Boston Dynamics, controllato dalla tecnologia di posizionamento di Trimble, allo scopo di eliminare l’esigenza di controllare il robot esclusivamente tramite joystick.

Questa integrazione, oggetto della prova di fattibilità, rappresenta una delle numerose soluzioni rivolte a robot e veicoli autonomi di Trimble e potrebbe essere applicata a molti dei campi in cui opera attualmente la società, tra cui quello edile, agricolo, logistico e il settore minerario per il trasporto delle merci.

Attraverso la collaborazione con “Trimble, Piaggio Fast Forward conferma ancora una volta la sua vocazione pionieristica e la tendenza verso la ricerca incessante di nuove forme di interazione tra robotica ed esseri umani, in un rapporto che vede sempre le persone e le loro esigenze di mobilità come il fulcro attorno a cui si articola la nostra missione”, afferma Michele Colaninno, Fondatore e Presidente di Piaggio Fast Forward.

La tecnologia di inseguimento sviluppata da “Piaggio Fast Forward offre un’esperienza d’uso semplice e intuitiva, e apre la strada alla robotica collaborativa e ai dispositivi che supportano la forza lavoro umana”, afferma Aviad Almagor, vicepresidente divisione di Trimble Emerging Technologies.

