Pirelli, torna preCovid nel 2022, da 2025 leader high value

(ANSA) – MILANO, 31 MAR – Pirelli punta al “recupero dei valori pre covid 2019 al 2022” e a diventare entro il 2025 “leader su specialties high value con elevata generazione di cassa”. I target del nuovo piano, si legge in una nota, vedono i “ricavi a fine 2022 tra 5,1 e 5,3 miliardi di euro; il margine ebit adjusted a fine 2022 compreso tra maggiore del 16% e circa 17%; il flusso di cassa netto pre-dividendi biennio 2021-2022 tra circa 700 e 800 milioni di euro: la posizione finanziaria netta a fine 2022 tra circa 2,75 e 2,65 miliardi di euro, pari a circa 2 volte l’ebitda adjusted”.

Pirelli ha chiuso il 2020 con un utile netto consolidato di 42,7 milioni (457,7 milioni al 31 dicembre 2019) e un utile netto della capogruppo a 44 milioni (273,2 milioni al 31 dicembre 2019). Il cda proporrà all’assemblea degli azionisti, convocata il 15 giugno, la distribuzione di un dividendo di 0,08 euro per azione per un totale di 80 milioni.

Il consiglio di amministrazione ha anche approvato la proposta di nomina di Giorgio Luca Bruno a deputy-ceo dal 15 giugno. Deliberata la convocazione convocare in quella data l’assemblea degli azionisti per approvare il Bilancio d’esercizio 2020, il dividendo simbolico di 8 centesimi e integrare il consiglio di amministrazione mediante la nomina di un nuovo amministratore che il Consiglio stesso propone nella persona di Giorgio Luca Bruno. (ANSA).







