Polo del Gusto (Illy): Macchione nominato a.d.

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – TRIESTE, 09 APR – Andrea Macchione è il primo amministratore delegato del Polo del Gusto, la sub-holding del Gruppo illy che raggruppa tutti i marchi extra-caffè. Lo ha deciso il CdA il 30 marzo scorso con una decisione diventata operativa due giorni dopo. Amministratore delegato della Domori, che fa parte dello stesso Polo, Macchione va a ricoprire un ruolo che non esisteva e la cui istituzione testimonia il percorso di crescita della costellazione aziendale che fa capo a Riccardo Illy nata nel giugno 2019.

Il compito di Macchione nel nuovo ruolo lo chiarisce lo stesso Riccardo Illy: “Il Polo del Gusto entra nella fase più strategica di sviluppo: il prossimo futuro sarà cruciale per la selezione di un socio investitore con la prospettiva della successiva quotazione in borsa delle diverse società operative”.

Da questo punto di vista, Macchione è una scelta “all’insegna della continuità, della crescita interna e di una strategia che punta all’internazionalizzazione e alla piena maturità finanziaria, con il collocamento sui mercati.” Macchione conserverà la carica assunta esattamente tre anni fa di a.d. di Domori fino alla scadenza naturale, a fine 2021, così come quella di Chairman di Prestat, il Brand di cioccolato fornitore della Casa Reale inglese entrato a far parte del Gruppo illy a marzo 2019. E’ lui che, al termine di un percorso di rinnovamento e di posizionamento, ha portato per la prima volta la Domori all’utile e al collocamento sul mercato finanziario dei Minibond Domori (Dicembre 2020). Ha vinto il riconoscimento come migliore CEO per la categoria Food nella premiazione assegnata ogni anno da Forbes Italia. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest