Poste, dal 2022 gas e elettricità green, punta a 1,5 mln clienti

(ANSA) – ROMA, 19 MAR – L’ingresso da inizio 2022 di Poste Italiane “nel mercato dell’energia, con un’offerta equa, competitiva e di semplice comprensione”, come previsto dal nuovo piano strategico, ed annunciato oggi dall’a.d. Matteo Del Fante, prevede l’offerta sia di gas che di elettricità co un. modello “100% Green”.

La società spiega di puntare sulla piena liberalizzazione del mercato dell’energia prevista dal 2023 rivolgendosi con una “un’opzione sicura per passare al mercato libero” ad una platea di oltre il 40% dei clienti retail.

Il progetto prevede il breakeven nel 2024 ed un Ebit positivo nel 2025, con i primi 200mila clienti nel 2022 per salire a 700mila nel 2023, a 1,1 milioni nel 2024, ed a 1,5 milioni nel 2025.

L’energia diventa così un nuovo pilastro del progetto di Poste Italiane, rilanciato dal nuovo piano strategico ‘2024 Sustain & Innovate’, di “diventare il punto di accesso unico per tutte le esigenze quotidiane degli italiani” massimizzando “il valore della potente rete omnicanale”, la capillarità nel Paese degli uffici postali.

Parallelamente, nell’offerta di servizi tlc, Poste vede una crescita del 3% medio annuo dei clienti di telefonia mobile e fissa, visti in aumento a 5,1 milioni nel 2024 (ANSA).







