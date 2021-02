Prezzi: nel paniere mascherine, gel e monopattini sharing

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 03 FEB – Cambia il paniere Istat per l’inflazione. Tra i prodotti rappresentativi dell’evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie e delle novità normative, entrano nel paniere 2021: integratori alimentari, casco per veicoli a due ruote, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, gel igienizzante mani, ricarica elettrica per auto, monopattino elettrico sharing, servizio di posta elettronica certificata e dispositivo anti abbandono. Tra i prodotti che rappresentano consumi consolidati, entrano, tra gli altri, macchina impastatrice e bottiglia termica. Nessuno prodotto esce perché, spiega l’Istat, nessuno mostra “segnali di obsolescenza”.

Tra i prodotti entrati per migliorare la rappresentatività del paniere sono da segnalare anche, oltre a impastatrice e bottiglia termica: interiora o frattaglie; pomodori da insalata cuore; scalogni; T-shirt bambini; scarpe da ginnastica e Scarpe da trekking, il cui consumo – spiega l’Istat – è stato molto più sostenuto a causa dei vincoli introdotti nello svolgimento delle attività sportive in ambienti chiusi (palestre in primis); calzature da casa uomo e donna, anch’essi già presenti nelle scelte di acquisto delle famiglie, ma il cui consumo è stato “fortemente rilanciato dal maggior tempo passato nella propria abitazione a seguito delle restrizioni introdotte alla mobilità personale per contrastare la pandemia”. (ANSA).







