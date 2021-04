Raggi a Zuckerberg, visto il Mausoleo? ti aspettiamo a Roma

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 24 APR – “Mark Zuckerberg hai visto che meraviglia il Mausoleo di Augusto? Noi italiani siamo orgogliosi di averlo restituito al mondo intero. Con la realtà virtuale è bellissimo ma non immagini dal vivo che meraviglia! Ti aspettiamo a Roma per visitarlo”, scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi rilanciando dal suo profilo un video postato dal fondatore di Facebook dopo la visita tramite realta’ virtuale al sito archeologico, riaperto da pochi mesi dopo 14 anni di chiusura ed un lungo restauro. “Ho fatto un incontro tramite realtà virtuale con il nostro partner Tim, e’ stato davvero meraviglioso” scrive Zuckerberg su Facebook. (31mila visualizzazioni e 1300 condivisioni).

Zuckenberg era in collegamento da Menlo Park e indossava gli Oculus VR, il marchio di visori di proprietà di Facebook Technologies; mentre a Roma erano collegati l’Amministratore Delegato di Tim Luigi Gubitosi e il Presidente Salvatore Rossi, accompagnati da Luca Josi, Responsabile Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di Tim e ideatore del progetto e da Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia.

Una passeggiata virtuale, anche attraverso le epoche, dal presente al I secolo avanti Cristo e poi un nuovo balzo nel 1900 quando il Mausoleo si trasforma in auditorium per Toscanini e Mascagni che, ancora qualche settimana di test e poi sarà lanciata una app che renderà l’esperienza accessibile a tutti.

