Recovery: EY,ripresa investimenti in Ue, Italia resiliente

(ANSA) – ROMA, 20 LUG – L’Europa è percepita come un “ambiente stabile” e con un mercato ampio e accessibile. E nonostante la pandemia, gli investimenti diretti esteri sono diminuiti solo del 13% nel 2020 e “si prevede che riprenderanno rapidamente”. Al tempo stesso “l’Italia si è dimostrata estremamente resiliente ed è riuscita ad aumentare la propria attrattività, con un numero di iniziative di investimento diretto estero cresciuto del 5%”. Questo lo scenario che emerge dal colloquio tenuto con l’ANSA da Julie Teigland, area managing partner di EY Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA). Ora, con la spinta propulsiva che ci si attende quest’anno nell’attuazione di “progetti di investimento che sono stati sospesi nel 2020, abbiamo tutte le ragioni per credere che quando questo capitale verrà liberato, l’Europa sperimenterà un rimbalzo” spiega Teigland mettendo in evidenza che in questo contesto “l’Italia ha ora un’opportunità senza precedenti con il Pnrr”. L’indagine EY sull’attrattiva mostra, ad esempio, che “il 48% dei manager intervistati si dichiara pronto ad investire in Italia” puntualizza Teigland avvertendo però che il nostro Paese “ha bisogno di avviare riforme incisive e coraggiose e credo davvero che il Paese sia pronto, più che mai, a raccogliere queste sfide e a diventare una delle principali destinazioni europee per gli investimenti diretti esteri”. (ANSA).







