Recovery Fund, Garavaglia: pensare di estendere il 110% alle strutture ricettive

“Nell’ottica del miglioramento degli standard qualitativi dell’offerta turistica bisogna ripensare e ampliare strumenti esistenti, come il tax credit, il bonus facciate e anche il 110%. Quindi pensare al 110% anche per strutture ricettive ma non solo per l’efficientamento energetico (ci sono realtà che non hanno questa necessità) ma faccio un esempio: tutti gli anni si rinvia l’anti incendio, forse è l’occasione per smettere di rinviare”. Lo ha detto il ministro Massimo Garavaglia in audizione sul Recovery Fund. “Per quanto riguarda il bonus facciate ci si può non limitare al centro storico e non limitarsi alla sola facciata”.

“Sulla rivoluzione digitale del turismo abbiamo una grande opportunità che riteniamo necessario cogliere finalmente. Quasi la metà dell’e-commerce è relativo al turismo e questo ci fa capire quanto possiamo migliorare digitalizzando tutta la filiera. Il portale Italia.it può diventare il soggetto aggregatore di tutto quello che esiste”. Lo ha detto il ministro del turismo Massimo Garavaglia in audizione sul Recovery Fund davanti alle Commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue al Senato ribadendo che il ministero è già pienamente operativo e l’ultimo tassello per la definizione completa è già in agenda nel prossimo Cdm.





