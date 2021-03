Recovery: Mattioli, il Mare dimenticato,incontro a ministero

Pubblicità

(ANSA) – GENOVA, 16 MAR – “A oggi diciamo che il Recovery plan ha dimenticato il trasporto marittimo per tutto quello che è necessario per arrivare alla transizione ecologica”. Lo ribadisce il presidente di Confitarma, Mario Mattioli, alla vigilia dell’incontro, domani, al ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili. “Abbiamo una convocazione per la pre-illustrazione del progetto che dovrà essere portato in Europa entro aprile. I quattro dicasteri interessati stanno lavorando in maniera importante, vedremo. A oggi non ci sono fondi a sostegno dello sviluppo dell’idrogeno nell’ambito del trasporto marittimo – elenca Mattioli – tutto il sostegno è sul trasporto terrestre, stradale e ferroviario. Nulla sul trasporto locale sul mare e non c’è moltissimo neppure sui porti: i progetti della diga di Genova e la piattaforma di Trieste e il cold ironing, l’elettrificazione delle banchine che genericamente prevede 1,3 miliardi. Abbiamo chiesto che vengano individuati i porti in cui è necessario fare questi investimenti e, come hanno fatto le nazioni europee, sia sovvenzionato non solo il lato banchine ma anche l’investimento che deve essere fatto sulle navi. E poi il cold ironing costa più che utilizzare il gasolio: in Scandinavia il governo ha sovvenzionato la differenza fra il costo dell’utilizzo del gasolio e quello derivante dall’uso dell’infrastruttura a terra per alimentare la nave in porto”. Ancora. “Se è vero che il 90% delle merci nel mondo è trasportato via mare, devo mettere in condizioni questa industria di partecipare alla transizione ecologica in maniera strutturata” aggiunge Mattioli. E poi servono “riforme, sburocratizzazione e utilizzo della digitalizzazione”. “L’Europa ha detto che se entro il 2026 non cantieriamo le opere non ci danno i soldi. Senza riforme e un salto culturale nel 2026 rischiamo di essere un Paese distrutto: avremo fatto investimenti sulla base del Recovery plan e poi quei soldi non ce li daranno” completa Mattioli. (ANSA).







