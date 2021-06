Recovery:da Cns-Politecnico piattaforma idee FuturHub

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Una piattaforma di idee e contributi per l’attuazione degli obiettivi Recovery Plan. A questo mira FuturHub promossa da CNS – Consorzio Nazionale Servizi – quale soggetto rappresentativo di 160 imprese cooperative attive nella quasi totalità delle componenti del PNRR, insieme con il Politecnico di Milano presentata oggi. “Il Piano del Next Generation Eu – ha affermato aprendo i lavori Alessandro Hinna, Presidente Consiglio di Gestione CNS – prevede per l’Italia 207-208 miliardi di euro, cioè quasi il 30% di tutte le risorse. Le stime previste di crescita del Pil prevedono +4,7 in 2021 e +4,4% 2022. Parliamo di stime perchè dobbiamo mettere a terra le procedure per i progetti del Recovery. Senza questi progetti le stime di crescita si abbassano a +0,6% nel 2021 e +0,7% nel 2022. Il rischio è la non attuazione del Piano, di non essere abbastanza veloci. Tutto si gioca nei prossimi 18 mesi. Ma non dobbiamo essere solo veloci, dobbiamo anche fare bene e avere un’attenzione forte e strutturale verso l’innovazione” . “Abbiamo lanciato FuturHub – ha aggiunto- con la consapevolezza che stiamo attraversando un periodo decisivo, non solo per il mondo della cooperazione ma per tutto il Paese. Come Consorzio, con il contributo del Politecnico di Milano, abbiamo messo intorno a 5 tavoli tematici su sanità, energia, transizione digitale, transizione ecologica, mezzogiorno”: (ANSA).







