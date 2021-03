Recovery:Prometeia,se sfruttato colma il gap crescita Italia

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 26 MAR – Se l’Italia riuscirà a sfruttare appieno le risorse del piano Next Generation Ue in meno di dieci anni potrà non essere più il “tallone d’Achille’ dell’Europa e allineare la sua crescita economica a quella degli altri paesi.

E’ quanto sostiene Prometeia in un rapporto secondo cui “nel 2030 il Pil italiano potrà segnare un balzo di oltre dieci punti percentuali rispetto al 2019, con una crescita media nei dieci anni vicina al 2%”. Questo, ammoniscono gli esperti, “solo con un utilizzo efficiente dei fondi del Next Generation EU (NGEU), accompagnato da riforme e da un salto di qualità in termini di produttività, che consentirà di accelerare il recupero nei prossimi tre anni (+3,8% medio annuo tra il 2021 e il 2023) e portare la crescita del Pil in linea con quella degli altri paesi dell’Eurozona”.

“Dopo un quarto di secolo di crescita inferiore a quella dei principali partner europei, potremmo quindi non essere più il “tallone d’Achille” dell’Eurozona, pur non riuscendo a recuperare la distanza che nel frattempo si è aperta”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest