Renato Ancorotti confermato presidente Cosmetica Italia

(ANSA) – ROMA, 30 GIU – Renato Ancorotti confermato alla guida dell’Associazione nazionale delle imprese cosmetiche fino al 2024. A stabilirlo è stata l’Assemblea dei Soci di Cosmetica Italia, che si è riunita in forma privata, per l’appuntamento che segna l’avvio di un nuovo triennio con l’elezione dei propri vertici. “Rappresentare una compagine di oltre 600 imprese – commenta Ancorotti – e un settore che contribuisce all’economia del Paese con un fatturato di oltre 10 miliardi di euro e 36mila occupati, che salgono a 33 miliardi e 400mila addetti se si considera l’intera filiera, è un compito importante e di profonda responsabilità, che la pandemia ha reso ancora più impegnativo e sfidante. Inizio questo mio secondo mandato con una parola d’ordine: ripartenza”. Ripartiremo come Associazione, “attuando – dichiara Ancorotti – una consistente riorganizzazione del nostro sistema e delle risorse, per essere sempre più orientati al futuro e pronti ad accogliere le sfide di domani. Ripartiremo come settore, puntando su tre imperativi del nostro tempo: sostenibilità, internazionalizzazione, digitalizzazione. Ripartiremo come voce del comparto, portando avanti il dialogo costante con le istituzioni e gli organi d’informazione, per promuovere l’eccellenza dell’industria cosmetica e i suoi valori. Ripartiremo come guida per i giovani e i professionisti del futuro, incentivando la formazione specialistica e valorizzando gli imprenditori under 40 con un progetto dedicato. Ripartiremo, come squadra, al fianco del nostro storico partner BolognaFiere Cosmoprof e dei tanti altri attori della filiera cosmetica. Ringrazio i colleghi imprenditori per la rinnovata fiducia nei miei confronti, che ci permetterà di proseguire il lavoro iniziato e il cammino verso una ripresa stabile e duratura. Grazie all’unione, alla collaborazione e all’impegno di tutti, continueremo a dimostrare di essere un’industria che fa bene al Paese”. Nel suo secondo mandato, Ancorotti sarà affiancato da quattro vicepresidenti: Benedetto Lavino (Bottega Verde), Matteo Locatelli (Pink Frogs) e Filippo Manucci (Intercos Group), già al suo fianco nel primo triennio di presidenza, e Filippo De Caterina (L’Oréal), neo nominato. (ANSA).







