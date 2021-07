Sky Italia: Andrea Duilio nuovo amministratore delegato

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 26 LUG – Andrea Duilio è il nuovo amministratore delegato di Sky Italia. Duilio assumerà l’incarico a partire dal 6 settembre 2021, riportando a Stephen van Rooyen, CEO UK & Europe di Sky. “Sono lieto di dare il benvenuto a Andrea Duilio come nuovo AD di Sky Italia e di poter lavorare insieme a lui nell’attuazione dei nostri ambiziosi piani di sviluppo.

L’esperienza maturata da Duilio darà un’importante spinta al processo di innovazione e di crescita di Sky Italia, completando la transizione verso un modello operativo più snello e integrato con il gruppo”, sottolinea in una nota Stephen van Rooyen. Andrea Duilio ha maturato un’esperienza ventennale in Vodafone Italia dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella Business Unit Consumer. Dal 2018, come Digital Director ha guidato il percorso di trasformazione digitale dell’azienda e, successivamente, ha assunto l’incarico di Direttore Commercial Operations. Dallo scorso dicembre fino al suo ingresso in Sky Italia, Duilio è stato Direttore Business Unit Consumer di Vodafone.

Duilio, 47 anni, è laureato in Economia all’Università Bocconi di Milano, è sposato e ha tre figli. (ANSA).







