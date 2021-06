Snam,in arrivo 400 km di tubi certificati per l’idrogeno

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 03 GIU – Corinth Pipeworks, società del gruppo Cenergy Holdings specializzata nella realizzazione di condotte in acciaio, fornirà a Snam 440 chilometri di tubazioni di nuova costruzione, tra le prime certificate per il trasporto di idrogeno fino al 100% in una rete gas a livello europeo.

La collaborazione tra Snam e Corinth Pipeworks è finalizzata all’adozione di soluzioni tecnicamente ed economicamente efficaci per il trasporto in sicurezza di idrogeno lungo una rete di condotte in acciaio ad alta pressione, ampio diametro ed elevata resistenza. Tutte le tubazioni sono state prodotte nello stabilimento di Corinth Pipeworks a Thisvi, in Grecia.

Nell’ambito di questo progetto, Corinth Pipeworks e Snam hanno concluso con successo il piano di azioni finalizzato alla certificazione di queste condotte del gas per il trasporto di idrogeno fino al 100%. Le attività sono state eseguite in collaborazione con Rina, ente di certificazione esterno riconosciuto con una significativa esperienza nei test sull’idrogeno e in meccanica della frattura.

“Siamo molto lieti di confermarci come produttori innovativi e di essere precursori nella fornitura di tubi in acciaio certificati di grande diametro e ad alta resistenza per il trasporto di idrogeno”, afferma Ilias Bekiros, ceo di Corinth Pipeworks.

Questo accordo conferma l’impegno di Snam a “rendere la propria infrastruttura sempre più pronta a trasportare non solo gas naturale e biometano, ma anche idrogeno. Il nostro obiettivo è fornire gas completamente decarbonizzato entro il 2050”, sostiene Massimo Derchi di Snam. (ANSA).







