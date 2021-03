Sovranità Tecnologica: l’Europa è schiacciata dai player cinesi e angloamericani

Pubblicità

Nelle tecnologie connesse al 5G e nell’Edge Computing nessuno tiene il passo della Cina in termini di specializzazione: se Stati Uniti e Giappone riescono a ritagliarsi un ruolo importante, in Europa solo il Regno Unito, reduce dalla Brexit, tiene il passo. E nella nicchia dell’Ue l’Italia è indietro rispetto a Germania e Francia. Il Centro Economia Digitale – CED ha realizzato un Position Paper che mette in luce il tema della “Sovranità Tecnologica” e l’esigenza di adottare una strategia che rilanci il ruolo sul mercato mondiale del nostro Paese e di tutto il Vecchio Continente. Di questa criticità si parlerà martedì 30 marzo alle 11:00 nel corso del digital event dedicato alla presentazione del Position Paper. Con Rosario Cerra, fondatore e presidente del CED, interverranno Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico, Vittorio Colao, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vincenzo Amendola, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per gli Affari Europei, e Antonio Parenti, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

L’incontro, che avrà una durata di circa un’ora e mezza, vedrà anche una tavola rotonda alla quale parteciperanno le principali aziende tecnologiche italiane. Interverranno infatti Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, Elisabetta Ripa, amministratore delegato di Open Fiber, Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, Ernesto Ciorra direttore Innovability di Enel, Francesca Zarri, direttore Technology, R&D, Digital di Eni, e Danilo Cattaneo, amministratore delegato di Infocert – Tinexta Group.





