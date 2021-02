Spread Btp-Bund arriva a quota 98 punti base

Pubblicità

Pubblicità

Si attesta sopra quota 98 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi. Ha toccato in precedenza ha toccato i 94 punti base. Il differenziale fra titoli di stato sale a 98,2 punti base, con un rendimento in calo di 1,1 punti allo 0,532%

Europa riduce rialzo dopo Wall Street, Milano +1,2%

Riducono il rialzo le principali borse europee dopo l’avvio cauto degli indici Usa a seguito di dati macroeconomici peggiori delle stime sul fronte dell’occupazione e sulla bilancia commerciale. Milano (Ftse Mib +1,2%) continua ad essere la migliore davanti a Madrid (+1,16%) e Parigi (+1,05%), mentre Francoforte e Londra sono scese in parità. In rialzo lo spread tra Btp e Bund a 98,5 punti, il greggio (Wti +1,8% a 57,25 dollari), che riesce a sorpassare la soglia dei 57 dollari al barile, e l’euro a 1,2 dollari e 0,87 sterline. Proseguono gli acquisti sui bancari italiani, da Mps (+7,77%) in vista di un’aggregazione per consentire l’uscita di scena del Tesoro a Bper (+5,1%), Banco Bpm (+3,3%), Unicredit (+2,8%) e Intesa (+2,3%) dopo i conti e le stime sul 2021. In luce anche SocGen (+4%), Bnp (+3,3%) e Santander (+3,2%). In campo petrolifero corrono Shell (+3,3%), Tenaris (+2,8%) e Saipem (+2,7%), più caute Total (+0,75%) ed Eni (+0,46%). Brillanti gli automobilistici con Renault (+5,7%), indicata come possibile partner di Apple per l’auto elettrica tramite i propri marchi asiatici, e Stellantis (+2,4%). Sprint dei tecnologici Dialog (+6%) ed Ams (+5,5%), spinte dalle valutazioni degli analisti.

Da Draghi 1 miliardo di risparmio per lo Stato

Il calo dei rendimento del Btp registrato, in parallelo con la contrazione dello spread, in questi tre giorni da quando è uscito martedì sera il nome di Mario Draghi per un nuovo governo, si traduce in una risparmio teorico di quasi 1 miliardo per le casse dello Stato quest’anno. La stima fatta dall’Osservatorio sui Conti Pubblici riguarda i minori interessi che il Tesoro dovrà pagare sui circa 500 miliardi di titoli da rinnovare nel 2020 se si guarda al picco toccato dal rendimento del Btp con l’esplodere della crisi di governo. Nel confronto col rendimento della prima metà di gennaio il risparmio annuale è invece di 100 milioni di euro.





Go to Source

Tweet Share Pinterest