Starhotels: Elisabetta Fabri assume controllo totalitario

(ANSA) – MILANO, 08 LUG – Starhotels, primo gruppo alberghiero italiano privato, ha ridefinito il proprio assetto azionario: Elisabetta Fabri, presidente e amministratore delegato, già azionista al 55%, ha rilevato tramite la propria holding le azioni possedute dal socio di minoranza, ovvero il 45% del capitale sociale della Starhotels Spa, assumendo il controllo totalitario.

Intanto il consiglio di amministrazione di Starhotels ha approvato all’unanimità il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2020, con una perdita di 26 milioni “a causa dell’inevitabile impatto della pandemia sul turismo”. “La congiuntura attuale – commenta Elisabetta Fabri – può diventare una straordinaria opportunità di cambiamento per il Paese: ora è il momento di fare scelte coraggiose, virtuose ed eticamente sane. La nostra realtà imprenditoriale è solida come dimostra anche il supporto e la profonda vicinanza che il sistema finanziario continua a dimostrare verso il nostro progetto italiano”.

“Per contribuire tangibilmente alla ripresa dell’economia nazionale, abbiamo preso l’impegno morale di investire esclusivamente nel vero Made in Italy con l’acquisto di prodotti manufatti in Italia, con preferenza per aziende artigiane.

L’intero speso di prodotti e servizi, che ogni anno ammonta a circa 75 milioni di euro, sarà destinato unicamente ad imprese italiane”, conclude Fabri. (ANSA).







