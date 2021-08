Stellantis: volano ricavi semestre, +46% a 75,3 miliardi

Pubblicità

(ANSA) – TORINO, 03 AGO – Stellantis ha chiuso il primo semestre su base pro forma con margine dell’11,4% e ricavi netti pari a 75,3 miliardi di euro, in crescita del 46%. L’utile netto del periodo è stato di 5,9 miliardi. Torna in attivo Maserati con un risultato operativo rettificato di 29 milioni di euro e quota in crescita in tutti i mercati. La guidance per l’anno è stata alzata a circa il 10% di margine del risultato operativo rettificato. Forte avvio del piano di sinergie, con 1,3 miliardi di benefici di cassa nel semestre.

Il risultato operativo rettificato pro forma è di 8,6 miliardi di euro, con un margine dell’11,4%. Redditività record in Nord America, dove Jeep Wrangler 4xe è stato il Phev più venduto nel secondo trimestre, dopo il lancio a marzo 2021. La strategia per l’elettrico procede “a tutta velocità” con il lancio di 11 Bev e 10 Phev nei prossimi 24 mesi; gamma dei veicoli commerciali leggeri completamente elettrificata in Europa, oltre a furgoni medi a celle a combustibile a idrogeno, entro la fine del 2021.

Il flusso di cassa disponibile industriale pro forma, negativo per 1,2 miliardi, riflette gli impatti negativi sul capitale circolante dovuti a ordini di semiconduttori non evasi, compensando le sinergie nette positive. “Vorrei ringraziare calorosamente tutti i dipendenti di Stellantis per la loro straordinaria attenzione all’eccellenza operativa e alla messa in campo delle sinergie, azioni che hanno portato la società a raggiungere risultati finanziari importanti nel primo semestre”, commenta l’amministratore delegato Carlos Tavares. (ANSA).







