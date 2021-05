Superbonus, oltre 13mila interventi per 1,6 miliardi di euro

Pubblicità

Al 28 aprile 2021 risultano quasi 13mila interventi legati al Superbonus per un ammontare corrispondente di oltre 1,6mld di euro. Rispetto alla precedente pubblicazione del 13 aprile, si osserva un ulteriore significativo aumento in sole due settimane del 26,8% in termini di numero e del 36% nell’importo. Sono gli ultimi dati del monitoraggio congiunto di Enea e Mise illustrati durante l’evento organizzato dall’Ance con tutta la filiera delle costruzioni per chiedere la conferma e la semplificazione del Superbonus al 110%.

“Senza un’azione decisa sul Superbonus al 110% in tutte le sue emanazioni spegneremo uno dei grandi motori della ripresa del nostro Paese”. Così il presidente dell’Ance, Gabriele Buia, nel suo intervento all’evento organizzato con tutta la filiera delle costruzioni per chiedere una semplificazione del superbonus. “.A volte sento che il Superbonus rischia di essere una misura che favorisce i più ricchi”, dice Buia. “Sono d’accordo: se resterà questa selva di procedure, solo chi avrà più risorse da investire per trovare il bandolo della matassa ci riuscirà”.

Sulla proroga del Superbonus “Draghi e Franco hanno già dimostrato ampia disponibilità: ora però bisogna tradurre l’impegno per iscritto. Gli operatori hanno bisogno di certezze per lavorare. Serve una proroga almeno per il 2023, coperture adeguate con fondi aggiuntivi, perché non bastano le somme non utilizzate. Gli operatori devono avere la certezza delle coperture”. Così Giuseppe Conte, intervenuto ad un’iniziativa della filiera edilizia sul Superbonus, che aggiunge: “il M5S si farà garante della sua applicazione ed estensione al 2023”.

“Lo confermo qua, il Pd lo ha già fatto in tutte le sedi, noi dobbiamo dare un messaggio semplice”: il superbonus “sarà rifinanziato e stabilizzato fino al 2023. E’ un impegno che ci prendiamo in modo significativo, è un bene per la ripartenza, è una misura fra le più importanti”. Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, intervenendo all’evento streaming ‘La filiera edilizia unita per il Super bonus’.





