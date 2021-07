Terna: in Piano di sviluppo 18,1 miliardi di investimenti

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 07 LUG – Terna investirà 18,1 miliardi nei prossimi 10 anni, nell’ambito del suo Piano di sviluppo decennale, con l’obiettivo di favorire la transizione energetica, lo sviluppo e l’integrazione delle fonti rinnovabili. Gli investimenti crescono del +25% rispetto al precedente Piano, con l’obiettivo di incrementare la magliatura, rinforzare le dorsali tra Sud e Nord, potenziare i collegamenti fra le isole e la terraferma e all’interno delle isole, sviluppare le infrastrutture nelle aree più deboli.

Nel nuovo Piano di Sviluppo Terna ha programmato oltre 30 nuovi progetti infrastrutturali, “dando elevata priorità agli interventi ritenuti strategici per l’intero sistema elettrico nazionale”. Tra i progetti in completamento nei primi anni del Piano, presentato dall’ad di Terna Stefano Donnarumma in conferenza stampa, figurano una serie di opere di interesse nazionale. Gli obiettivi del Piano di sviluppo, spiega Terna, sono fissati “in base ai più aggiornati scenari predisposti su indicazione dell’Autorità: l’incremento della domanda e della produzione da rinnovabili, che secondo gli obiettivi definiti nell’attuale Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec) dovrà arrivare a una quota del 55% nel 2030, richiederà un coerente adeguamento della rete elettrica nazionale”. (ANSA).







