Trasporti:Anav,Agens e Asstra, ok accordo autoferrotranvieri

(ANSA) – ROMA, 17 GIU – “La definizione di un accordo per il periodo pregresso con la contestuale condivisione di un chiaro percorso di metodo per il prossimo rinnovo del contratto della categoria costituisce un equilibrato punto di sintesi tra i vari interessi in campo, tenuto anche conto del più ampio contesto storico e politico attuale e il raggiungimento di un importante obiettivo di avanzamento delle relazioni sindacali di settore oltre che un giusto riconoscimento delle aspettative degli oltre 100.000 lavoratori di questo importante settore”: così Arrigo Giana, Giuseppe Vinella e Andrea Gibelli, rispettivamente Presidenti di Agens, Anav e Asstra, le Associazioni delle aziende del trasporto pubblico locale e del trasporto commerciale con autobus.

“Adesso – concludono – aspettiamo il 16 luglio per la revisione delle norme contrattuali in tema di retribuzione delle ferie e la definizione di una possibile intesa quadro diretta ad agevolare le transazioni a livello individuale sul periodo pregresso nonché un adeguamento dell’art. 38 dell’accordo nazionale 28 novembre 2015 relativo al Fondo TPL salute”.

