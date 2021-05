Turismo: Garavaglia a Sorrento, sarà grande estate

Pubblicità

(ANSA) – NAPOLI, 21 MAG – “Siamo fiduciosi, sarà una grande estate, ora i turisti stranieri possono tornare”. Così il ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia in un intervento online agli “Stati generali del Turismo” di Sorrento (Napoli).

“Per questo settore ,che ha sofferto molto per la pandemia – ha aggiunto Garavaglia – non abbiamo risolto tutti i problemi, ma si è fatto il possibile da parte del Governo con lo stanziamento di 5 miliardi, ai quali vanno aggiunto i 2.4. miliardi del Pnrr , che arriveranno fino a 5 miliardi, da spendere entro il 2026”.

” Personalmente sono convinto – ha proseguito il ministro – che il vero ristoro è fatturare, ma qualcosa si è fatto” La campagna vaccinale – secondo Garavaglia – ha già avuto un impatto positivo sul Turismo. “La quarantena ha i giorni contati , ed il coprifuoco, tra poco non ci sarà più. I turisti stranieri potranno tornare in sicurezza e crediamo in una estate lunga”. (ANSA).







