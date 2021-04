Verso scostamento da circa 40 miliardi, ristori per 2 mesi

Pubblicità

Pubblicità

Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali il governo va verso la convocazione di un Consiglio dei ministri domani in mattinata per il via libera al nuovo scostamento di bilancio. Il cdm, secondo le stesse fonti, sarebbe previsto alle 11:30. Il Def, invece, sarà sul tavolo di un successivo Consiglio dei ministri, a partire da giovedì.

Il decreto Sostegni bis, che sarà finanziato con il prossimo scostamento da circa 40 miliardi, conterrà nuovi ristori a fondo perduto per due mensilità, mentre nel primo dl il contributo era parametrato su un solo mese. E’ quanto si apprende da diverse fonti di governo.

Le riunioni in vista del varo del Def e della richiesta di extradeficit sono in corso e ancora non è stato convocato il Consiglio dei ministri, inizialmente ipotizzato per domani.

Il nuovo scostamento servirà anche a creare il fondo ad hoc pluriennale per le opere escluse dal Pnrr: si ipotizza una dote di 4-5 miliardi l’anno a partire dal 2022 e un primo finanziamento, probabilmente di minore entità, già nel 2021. La forchetta per il fondo al momento oscilla tra i 20 e i 30 miliardi.







Go to Source

Tweet Share Pinterest