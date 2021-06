Visco, a breve carta sostenibilità Bankitalia

Pubblicità

(ANSA) – TRENTO, 06 GIU – “Usciremo tra poco con una carta della sostenibilità” degli investimenti della Banca d’Italia, in cui spieghiamo criteri investimenti ambientali. Lo ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco al Festival dell’Economia di Trento. “Questo è un modo di aiutare per spingere in quella direzione”, rispondendo ad una domanda sul possibile ruolo dell’istituto come ‘influencer’ sulla sostenibilità . Visco ha sottolineato che Banca Italia ha investito vari mld in titoli Esg e che il problema è la disponibilità titoli su mercato, attualmente, ha detto il governatore, sono il 3%.

“C’è molta domanda da parte di investitori privati, si va in quella direzione, ma il problema è capire quante imprese sapranno spostarsi in quella direzione senza costi eccessivi e la prima cosa che vedremo sarà un aumento dei prezzi”, ha spiegato il governatore parlando di sostenibilità. “Abbiamo davanti a noi molta incertezza, sappiamo che si va verso nuovi equilibri e non sappiamo definire bene quali saranno, dobbiamo essere preparati a rispondere in modo flessibile, ci vogliono investimenti in capitale umano”. (ANSA).







