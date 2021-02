Visco,pandemia non superata ma possibile Pil oltre le stime

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 06 FEB – La “pandemia, con i suoi enormi costi economici e di vite umane, non è superata e i margini di incertezza sulla sua evoluzione rimangono elevati” ma “è possibile, coltivando una visione di più lungo termine, fare meglio di quello che suggeriscono le proiezioni tendenziali” per l’economia. Lo afferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco nel suo intervento virtuale al convegno Assiom Forex degli operatori finanziari. Visco ha ricordato come “le nostre proiezioni prefigurano una ripresa dell’attività produttiva dalla primavera; questo scenario dipende in modo cruciale da una progressiva attenuazione dell’epidemia”. Le misure di “sollievo” a famiglie e imprese “restano indispensabili” al momento ma “con il ridursi dell’incertezza sull’economia” occorre pensare a una progressiva loro riduzione rendendoli “via via più selettivi”, ha detto. “L’accesso a istituti oggi ad ampio spettro e significativamente più generosi di quelli ordinari potrà essere rivisto condizionandolo alla capacità delle imprese di salvaguardare i livelli di occupazione e allentando al contempo il blocco generalizzato dei licenziamenti”. (ANSA).







