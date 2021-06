Visco,serve Stato responsabile per ripresa post pandemia

Pubblicità

(ANSA) – TRENTO, 06 GIU – Serve uno “Stato responsabile”, “capace di capire”,per accompagnare la “transizione post pandemia”. Così il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco al Festival dell’Economia di Trento. Si dovrà gestire, ad esempio, “l’accelerazione legata alla digitalizzazione, una economia in cui le imprese e gli individui opereranno in modo diverso dal passato, molte dovranno chiudere e molte dovranno porsi sul mercato e poi crescere. Come garantire che questo avvenga senza traumi o con il minimo di traumi e garantendo le persone e consentendo il ricambio e la ristrutturazione produttiva” è il ruolo che lo Stato ora dovrà avere.

“La ripresa sarà complicata” ha detto il governatore della Banca d’Italia, sottolineando che con la pandemia si è capita la necessità di avere un sistema “evoluto” di ammortizzatori sociali. “Dobbiamo cambiare sia la domanda sia l’offerta di lavoro. In uno stato di crisi come questo bisogna dare sostegno a coloro che sono in difficoltà, cioè imprese e lavoratori, che siano autonomi o precari”, ha detto. (ANSA).







