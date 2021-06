Vodafone: un tracker per la bici, segnala incidenti e furti

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 03 GIU – Sembra una piccola lucina ma contiene un gps e così pedalare è ancora più sicuro. Non solo perchè Curve Bike light & GPS tracker, il dispositivo presentato da Vodafone in occasione della giornata mondiale della bicicletta, segnala le frenate ma rileva eventuali impatti o incidenti e – attraverso una sim integrata – attiva un servizio di alert che avvisa in caso di spostamento inatteso della bici o invia una notifica a familiari e amici in caso di emergenza.

Un’indagine svolta da Vodafone sui consumatori, precisa una nota, ha evidenziato che tra le principali preoccupazioni dei ciclisti in Italia ci sono la scarsa visibilità e le condizioni di scarsa illuminazione sulle strade, la scarsa protezione della bicicletta da furti, la paura di essere travolti alle spalle e di essere coinvolti in un incidente senza essere notati dagli altri.

Il design leggero, una batteria di lunga durata, l’impostazione immediata di zone di localizzazione e un bullone di sicurezza per aiutare a prevenire i furti, lo rendono una soluzione che unisce design, funzionalità e durata. (ANSA).







