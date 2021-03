Volkswagen: le auto elettriche in Usa diventano ‘Voltswagen’

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 30 MAR – La Volkswagen si prepara a introdurre negli Stati Uniti una nuova unità operativa, la ‘Voltswagen of America’, dedicata esclusivamente alle proprie auto elettriche: è quanto emerge da un comunicato stampa pubblicato ieri per errore sul sito del colosso automobilistico tedesco e successivamente rimosso. Lo riporta l’emittente americana Cnbc.

Un portavoce della compagnia non ha voluto commentare il comunicato, ma una fonte a conoscenza dei piani della società ha confermato il progetto alla Cnbc. La nota indicava che il nuovo marchio è atteso per maggio e definiva la decisione una “dichiarazione pubblica sull’investimento lungimirante della compagnia nella mobilità elettrica”.

Secondo i piani, solo le auto elettriche potranno fregiarsi del marchio ‘Voltswagen’, che sarà di colore blu chiaro, mentre quelle a benzina e diesel continueranno ad avere il tradizionale marchio ‘VW’ in blu scuro.

La nuova Voltswagen of America sarà un’unità operativa della Volkswagen Group of America ed una sussidiaria della casa madre Volkswagen AG ed avrà il suo quartier generale a Herndon, in Virginia. (ANSA).







