Volvo: cda valuta quotazione in Borsa a Stoccolma

(ANSA) – MILANO, 12 MAG – Il consiglio di amministrazione di Volvo Cars ha deciso di valutare la possibilità di un’offerta pubblica iniziale (Ipo) della società sulla borsa Nasdaq di Stoccolma nel corso di quest’anno. Lo rende noto la società evidenziando che la decisione finale di quotarsi sarà “soggetta alle condizioni di mercato e non ci può essere alcuna certezza che una quotazione avvenga”.

Nei mesi scorsi Zhejiang Geely Holding, azionista di controllo di Volvo Cars, ha valutato con i suoi advisor l’operazione. La quotazione potrebbe valutare Volvo Cars 20 miliardi di dollari. Dopo una potenziale quotazione, Geely Holding rimarrebbe un importante azionista.

Volvo Cars è “ben posizionata per offrire una crescita continua e sfruttare tutto il potenziale dell’elettrificazione e la fornitura di funzioni di guida autonoma sicura”, afferma Eric Li, presidente di Zhejiang Geely Holding.

Il board della società ha anche deciso di estendere il contratto dell’amministratore delegato Håkan Samuelsson fino alla fine del 2022. “Una potenziale quotazione alla borsa Nasdaq di Stoccolma potrebbe creare un’opportunità per gli investitori globali di partecipare al nostro viaggio per diventare leader nel segmento dei veicoli elettrici intelligenti e premium in rapida crescita”, ha Samuelsson. (ANSA).







