10 accessori moda e 10 beauty tips must have di questa primavera

Pubblicità

Pubblicità

Il meglio dalle collezioni primavera/estate 2021: ecco le 20 tendenze moda e bellezza più forti della stagione. Iniziamo a vedere cosa non deve mancare nel nostro guardaroba e i consigli beauty per accogliere la primavera. È in arrivo tanto colore, sia per gli accessori che per il make up (dal pastello ai colori pieni, come il rosa acceso e l’arancione) senza scordare il nero, che anzi è sempre più intenso e dominante (sopratutto nel make up, come suggerisce Giambattista Valli). Tra gli accessori moda da fare nostri ecco pochette, mini o maxi bag, cappelli di tutte le forme e scarpe con tacco. Collane e orecchini sì, ma basta forme XXL. Quanto invece al beauty case: matite per occhi di tutti i colori, mascara, ombretti nei colori pop e rossetti dai rossi pieni ai nude. Veniamo al nostro hair look: i tagli cult sono il cortissimo con riga da un lato alla maschietto, e il taglio lungo con ciuffo o con mini frangia. Se è un’acconciatura che cercate, ecco trecce e chignon. L’azzardo per chi vuole osare una nota di follia in questo periodo così folle? Un colore di capelli davvero… diverso, come quelli che sfoggia Gigi Hadid: biondo fragola o rosso ciligia.

(Foto home Crediti ©Borsa Valentino Garavani ©Profumo Valentino Beauty)





Go to Source

Tweet Share Pinterest