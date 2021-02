150 anni di Roma capitale, lo storico Vidotto: “Ha incarnato le contraddizioni d’Italia”

Pubblicità

“Il 3 febbraio 1871, con la legge numero 33, Roma venne dichiarata ufficialmente capitale del Regno d’Italia. È una data che ha una pura valenza simbolica, perché in realtà dal punto di vista storico le due date importanti sono la presa di Porta Pia del 20 settembre 1870 e poi il plebiscito del 2 ottobre dello stesso anno. Tuttavia, il 3 febbraio sancisce la fine di un processo e l’avvio di una nuova stagione: fare di Roma la capitale del Paese era nelle ambizioni di tutte le menti che hanno guidato il nostro Risorgimento, che non sarebbe stato completo senza questo passo”. Così lo storico Vittorio Vidotto, che alla storia moderna e contemporanea italiana ha dedicato il suo percorso di accademico e molti studi, manuali e saggi, e che delle vicende della capitale si è occupato lungamente, anche nel recente Roma contemporanea (2020, Laterza), delinea la ricorrenza dei cinquant’anni di Roma capitale: un evento che come tutti quelli previsti nel corso dell’ultimo anno viene celebrato in tono minore, anche se presto Palazzo Braschi ospiterà una mostra sul tema. E che però serve per riflettere sulla città che è stata ed è ancora, con le sue trasformazioni urbanistiche e antropologiche, lo specchio delle vicende storiche della nostra nazione.

Che cosa succede a Roma tra la presa di Porta Pia e il 3 febbraio 1871? Come cambia la città diventando capitale d’Italia?

“Innanzitutto Roma non diventa capitale, aggiunge una dimensione al suo essere capitale. Perché è e rimane la capitale ecclesiastica, ovviamente non perde questo ruolo. I politici, in primis Cavour, erano convinti che il papato sarebbe stato più libero di esercitare il suo magistero spirituale una volta libero di uno stato territoriale. Ma Pio IX ovviamente lamenta di essere stato espropriato del suo Stato, invoca i principi teologici e nonostante la legge delle guarentigie si rinchiude in Vaticano e con lui tutti i papi successivi, che si mostrano in pubblico solo all’interno delle chiese. Bisogna aspettare il 1922, con le elezioni di Pio XI, perché il papa si affacci in piazza San Pietro e il 1929, dopo i Patti Lateranensi, per vederlo guidare una processione sotto il colonnato di San Pietro. Il conflitto tra la Santa Sede è lo Stato Italiano è permanente, solo nel 1929 viene riconosciuto lo stato italiano. Quindi Roma è una capitale duplice, e questo è un carattere che si è mantenuto nel tempo: ancora oggi c’è una qualche gara di prestigio su quale sia la capitale più nota al mondo, quella italiana o quella ecclesiastica. C’è una rivalità di simboli molto forte che dura tutt’ora. Dopo il 20 settembre 1870 avvengono alcuni fatti importanti: Roma entra nel sistema politico elettorale e parlamentare: c’è la libertà di stampa, nascono moltissimi giornali sia d’ispirazione liberale e laica sia di ispirazione cattolica, più di cento testate, e sono proprio i giornali il veicolo principale della mobilitazione politica; viene garantita la libertà dei culti. Seppure a suffragio ristretto, i cittadini a novembre del 1870 votano per le elezioni comunali, provinciali e politiche. E poi c’è la laicizzazione molto forte: l’introduzione della libertà dei culti implica che i protestanti cominciano subito a cercare locali per manifestare la loro fede; implica che due esponenti della comunità ebraica vengono eletti in consiglio comunale. Il papa, prigioniero in Vaticano, continua a tenere udienze e discorsi violentissimi contro questa libertà di culto, contro gli ebrei e i protestanti. Consideri che nel frattempo, per ospitare le truppe e per le nuove attività dello stato, sono stati requisiti i conventi e altri edifici della Chiesa, una parte dei quali torneranno al Vaticano con i Patti Lateranensi”.

Si può dire che Roma entra nella modernità nel 1871?

“Roma aveva già avuto nei decenni precedenti un aumento di popolazione, non enorme però: aveva 226mila abitanti, contro i 500mila di Napoli e i 300mila circa di Milano; non era la città più popolata, lo diventa gradatamente proprio negli ultimi decenni del XIX secolo. C’erano ovviamente stati dei segnali di modernità: non si poteva non avere il telegrafo, ad esempio, e c’erano due linee ferroviarie. Intorno all’area della Stazione Termini era stata già avviata la costruzione di quella che si chiamerà via Nazionale. Ma è dopo il 1870 che c’è un’accelerazione. L’espansione edilizia è sicuramente il fenomeno più significativo. Si sviluppa per l’arrivo in città degli impiegati ministeriali, sono circa 7mila, 8 mila persone. Si comincia a costruire sia all’interno di un’ipotesi di piano regolatore, sia molto al di fuori. La prima espansione è nella zona dell’Esquilino e di Castro Pretorio. Vengono lottizzate le grandi ville urbane, dopo il 1883 si definirà anche l’espansione verso Prati. Poi ci sarà la crisi edilizia: si costruiva troppo, e con tipologie di case non adatte, troppo grandi e lussuose, che non si riusciva a vendere e affittare. Si costruisce il palazzo delle Esposizioni, cominciano degli sventramenti, che non sono appannaggio solo del periodo fascista: quello intorno a piazza Venezia, ad esempio, comincia in questi anni, per costruire il monumento a Vittorio Emanuele II: la prima pietra è del 1885, verrà terminato nel 1911. E’ forse il segnale più significativo del cambiamento della città: se tornassimo a quell’epoca e sorvolassimo la città con un dirigibile, vedremmo un’enorme quantità di cantieri di ogni dimensione, alcuni fermi, altri in attività. Non solo perché si erige questo monumento, alla patria e alla libertà degli italiani, ma perché si altera il tessuto urbanistico e si fa di piazza Venezia la piazza della nazione, soprattutto con la fine della prima guerra e l’Altare della Patria. Ma il monumento verrà obliterato dalla rilevanza della piazza fascista, teatro di Mussolini. E il marchio lasciato dal fascismo è tuttora indelebile, Piazza Venezia non è più tornata a essere la piazza della nazione”.

Al cambiamento urbanistico si accompagna un mutamento antropologico: cambia Roma, arrivano nuovi romani

“Sui giornali cattolici, i piemontesi venivano qualificati come buzzurri, un termine che indicava i caldarrostai che venivano dalle regioni del nord. Mentre sulla stampa mondana si faceva un continuo confronto tra le belle, prosperose romane e le secche, smunte piemontesi. Ma la vera novità demografica è l’aumento degli operai, muratori e manovali per l’edilizia che arrivano in gran parte dal Lazio e dalle ex regioni ponteficie. Le stime per eccesso parlano di 80mila persone. Con la crisi edilizia, alcuni vengono rimpatriati con il foglio di via, ma molti rimangono: ci sono interventi che durano molti anni, dal Policlinico alla grande opera dei muraglioni del Tevere con i relativi viali. Poi, come abbiamo detto prima, c’è una classe operaia di tipografi, che già esisteva, perché lo Stato Pontificio aveva una grande attività editoriale, e ferrovieri. Insomma, la città cambia moltissimo”.

Sotto quale aspetto Roma resta maggiormente lo specchio del Paese in questi 150 anni?

“Sicuramente l’aspetto politico: il Parlamento, i governi, e tutto il periodo della dittatura di Mussolini. La capitale ha assunto un rango simbolico molto forte durante il regime, quando il mito di Roma è diventato il mito fondante del fascismo. E’ un mito talmente esaltato che quando c’è la sconfitta bellica, la sua caduta e la sua scomparsa trascinano con sé anche molta parte del patriottismo risorgimentale. E questo è il destino della città, innalzata a simbolo dal fascismo e poi caduta con lui. Poi ci saranno altri momenti di espansione, quello del boom economico ad esempio. Sarà, di nuovo, un boom soprattutto edilizio. La città cambierà molto, ci saranno altri periodi di rivitalizzazione e periodi di declino. Cosa sarà di Roma ora, dopo il Covid, non possiamo saperlo”.





