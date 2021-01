5G, la prima battaglia delle tariffe: arrivano le “low cost”

Pubblicità

Passare al 5G sul proprio smartphone è diventato di colpo più economico. Più accessibile: almeno per i “fortunati” che si trovano nelle poche zone coperte dalla nuova rete di Fastweb e Iliad. Sono le loro, infatti, le prime offerte low cost per il 5G, restato per anni un’esclusiva (o quasi) degli alto spendenti sul cellulare.

Tim e Vodafone hanno regnato incontrastati sul 5G fino al 2020 inoltrato, infatti, con tariffe da 30 euro in su. La situazione prezzi era già migliorata qualche mese fa con le tariffe Wind 3 (da 17 euro in su). E ora, appunto, Fastweb e Iliad, con prezzi ridotti a 9-10 euro.

Iliad, offerte e copertura 5G

Qualche giorno fa Iliad ha lanciato la prima offerta ufficiale sul 5G, scaduta quella “sperimentale” (a termine): il prezzo è ancora di 9,99 euro al mese, per avere ben 70 GB, minuti e sms illimitati. Più 10 euro una tantum per la sim.

Iliad scrive sul sito: “Stiamo lavorando per incrementare la copertura di rete 5G, già disponibile in alcune aree delle seguenti città: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza”.

Fastweb, offerte e coperture 5G

Si scende a 8,95 euro al mese per l’offerta Fastweb uscita a fine dicembre. Sim e relativa spedizione gratuita. Un’offerta molto aggressiva. “Il 5G è disponibile in alcune in alcune aree della città di Milano, Bologna, Roma, Napoli e nelle aree del territorio nazionale in cui il 5G sarà utilizzato per assicurare una migliore copertura. Copriremo via via rapidamente altri comuni e ci impegniamo a raggiungere il 90% della popolazione entro il 2025”, si legge sul sito

Attenzione ai cellulari compatibili

Copertura a parte, le offerte di questi due operatori hanno un limite importante: presentano sui propri siti una lista di smartphone compatibili, dove non figurano né Samsung né Apple iPhone, presenti invece sulle offerte degli operatori big.

Wind 3 e 5G

A questo proposito, ora Wind 3 ha un’offerta da 16,99 euro al mese con 100 GB, 200 sms, minuti illimitati (di cui 50 anche verso estero), a cui sommare 10 euro di sim. A 29,99 euro i GB diventano illimitati e crescono a 200 i minuti verso l’estero.

Wind scrive sul sito di coprire circa il 73 per cento della popolazione.

“Siamo già coperti in 5G nelle seguenti aree: capoluoghi e territori provinciali di: Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Chieti, Cosenza, Crotone, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Latina, Lecco, Matera, Nuoro, Palermo, Perugia, Pesaro – Urbino, Pescara, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trento, Treviso, Udine, Verbano-Cusio-Ossola, Verona, Vicenza. Capoluoghi di provincia di: Alessandria, Fermo, Ferrara, Lucca, Mantova, Padova, Trapani, Vercelli”.

Tim e 5G

Il prezzo del 5G a casa Tim è 29,99 euro al mese, per avere tutto illimitato. Ci sono anche 250 minuti, 250 sms e 3 GB roaming in Svizzera, Monaco, Usa, Canada e 250 minuti verso Europa, Usa e Canada. Nove euro di attivazione.

“TIM ha raggiunto a Milano oltre il 90% di copertura con il 5G. Il 5G TIM è già disponibile in altre numerose città, con servizi per cittadini e imprese ad una velocità fino a 2 Gigabit al secondo: Roma, Torino, Firenze, Napoli, Ferrara, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia e Monza con il primo autodromo d’Europa connesso in 5G, oltre ad alcune località turistiche come Cortina d’Ampezzo, Livigno e Selva di Val Gardena”.

“Entro il 2021 TIM coprirà in 5G le principali città, destinazioni turistiche e distretti industriali e nel 2025 è prevista l’intera copertura nazionale 5G. Potranno beneficiare del 5G molti comuni avvalendosi anche di connessioni superveloci grazie alla soluzione FWA (Fixed Wireless Access)”.

Vodafone e 5G

Copertura più ridotta per Vodafone, almeno a quanto si legge sul sito: “La GigaNetwork 5G è oggi disponibile con il massimo della performance a Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli con l’obiettivo di raggiungere presto 100 città italiane”.

Si parte però da un prezzo più basso di Tim, a 18,99 euro, per 40 GB, minuti e sms illimitati, mille minuti verso l’UE. A 24,99 euro si hanno anche GB illimitati, mille minuti verso l’estero; roaming 1 GB e 200 minuti. Complicate regole per il costo di attivazione: “nuovi clienti: 32,99 euro in promozione a 6,99 euro se effettui e utilizzi ricariche per almeno 269 euro. Altrimenti ti verranno addebitati i restanti 26 euro. Per i già clienti Vodafone prevede invece un contributo di cambio offerta di 22,5 euro in caso di cambio offerta o passaggio da abbonamento a ricaricabile”.





