8 marzo, Beppe Grillo e l’elogio delle donne: “Signore, la storia siete voi”

Un elogio delle donne, che reggono il Paese, faticano molto più dei maschi ma contano molto meno. A farlo è Beppe Grillo che alla vigilia dell’8 marzo pubblica un post sul suo blog dal titolo “Signore, la storia siete voi”.

“Spesso ci chiediamo: cosa possiamo fare noi per le donne? Ma dovremmo soprattutto chiederci: cosa possono fare le donne per noi? Per noi tutti, uomini e donne. Se nell’ultimo mezzo secolo le donne fossero state al potere nel mondo e noi maschi a casa a fare il bucato, come starebbe oggi il pianeta? Sono le donne a tenere in piedi questo Paese. Le donne faticano molto più di noi maschi, ma decidono molto meno di noi maschi. Le donne hanno più doveri e oneri di noi maschi, ma hanno meno diritti di noi maschi. Finiamola! stiamo facendo del male a tutti. Non solo alle donne”.

“Se confrontiamo dieci paesi governati da donne- prosegue- e dieci paesi governati da uomini, non c’è partita. Studi scientifici dimostrano che quasi tutti i Paesi che hanno gestito meglio la pandemia sono governati da donne. E tutti, ma proprio tutti, i Paesi che hanno gestito catastroficamente la pandemia sono governati e dominati da maschi. In Finlandia, tutti i partiti sono presieduti da donne. Ma l’ispirazione maggiore viene dalla Svizzera”, scrive ancora Grillo. E spiega che “da 12 anni, ossia dal 2009, il super Ministero dell’ambiente, dell’energia, dei trasporti e della comunicazione (DATEC) è presieduto in Svizzera da donne: le due ministre Doris Leuthard e poi Simonetta Sommaruga sono state, ognuna per un anno, Presidentesse della Confederazione elvetica, ossia la voce più autorevole della nazione, quella che ispira moralmente il governo, la politica e la cittadinanza, quella che ogni 31 dicembre parla al popolo dalla televisione statale”.