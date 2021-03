8 marzo, la denuncia di Mattarella: “Femminicidio fenomeno impressionante”

“E’ l’8 marzo. Sharon, Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella Sono state uccise undici donne, in Italia, nei primi due mesi del nuovo anno. Sono state uccise per mano di chi aveva fatto loro credere, di amarle. Per mano di chi, semmai, avrebbe dovuto dedicarsi alla reciproca protezione. Ora siamo di fronte a una dodicesima uccisione: quella di Ilenia. L’anno passato le donne assassinate sono state settantatre. E’ un fenomeno impressionante, che scuote e interroga la coscienza del nostro Paese”, lo ha detto il presidente Sergio Mattarella.

La cerimonia per la Giornata internazionale della donna al Quirinale si svolge quest’anno con le restrizioni covid e viene trasnmessa in diretta televisiva e in streaming. Alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del premier Mario Draghi e della ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti. Matilde Gioli presenta leggendo anche alcune poesie. Spazio anche alla musica con brani dedicati a Rosa Balestrieri con Manuela Cricelli (voce) e Peppe Platani (chitarra) e filmati a cura di Rai Cultura. Prima della cerimonia il Presidente Mattarella ha premiato in collegamento video le scuole vincitrici del concorso “Con rispetto. Educando” promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca