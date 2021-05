A Firenze gli hotel riaprono, aspettando i clienti stranieri video

Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/edizione/firenze/a-firenze-il-rinascimento-del-turismo-riaprono-gli-hotel/387573/388297?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/edizione/firenze/a-firenze-il-rinascimento-del-turismo-riaprono-gli-hotel/387573/388297&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

Nelle ultime settimane c’è stata una ripresa delle prenotazioni alberghiere, con molti ospiti italiani e da pochi giorni è in leggero aumento il flusso degli ospiti europei. In questo rinnovato fermento turistico riaprono a Firenze gli alberghi della famiglia Ferragamo, tra i quali l’elegante Hotel Lungarno affacciato su Ponte Vecchio. “C’è un grande entusiasmo tra gli ospiti dell’albergo, felici di tornare a viaggiare e c’è entusiasmo tra i dipendenti che per mesi sono rimasti a casa”, spiega Valeriano Antonioli, amministratore delegato di Lungarno Collection. Il settore alberghiero ci riprova anche se la clientela italiana non basterà a far funzionare in maniera efficiente gli alberghi, soprattutto in una città come Firenze che ha sempre basato la sua economia sul turismo straniero. “Oggi fatturiamo meno del 10% di quello che fatturavamo due anni fa”, dice Antonioli Video di CHIARA TARFANO





Go to Source

Tweet Share Pinterest