A Milano il collage delle provocazioni sul ponte chiuso: Apresi, amasi, zerbinasi, domandasi

Zerbinasi, Rintronasi, Fottesi, Pedalasi, Amasi. L’ultimo l’ha messo proprio ieri pomeriggio. Perché l’installazione, il suo collage di cartelli provocatori, andava aggiornata. Con qualche stoccatina in più che certo male non fa: ai passanti che leggono, alla città veloce che non si ferma mai a riflettere. Irriverenti ma mai volgari i messaggi di Carlo Cecaro, alias Cartellomania, sono tornati a tappezzare il Ponte degli Artisti, il suggestivo sovrappasso di ferro verde che attraversa la ferrovia di Porta Genova e che è chiuso dal 2016 per motivi di sicurezza.

(fotogramma)

E rispetto a un paio d’anni fa, quando lo street artist appiccicò alla cancellata che si affaccia sul lato di via Tortona i suoi insistenti “Domandasi” per chiederne la riapertura, oggi c’è qualcosa di più. La protesta, che trasformò quell’angolino di città in un muro del pianto in versione urban style, oggi è diventata universale: si indica un sobrio “Amputasi la lingua a chi ha pur sempre il diritto di parlare”, si incita ad un “Superasi gli ostacoli”, si intima un “Zerbinasi” o meglio un “Prostrati dinanzi ai potenti (di turno)”, si immagina un “Rintronasi” delle “menti rintronabili”, si chiede “Apresi la vera cultura”. Suggerimenti seriamente irriverenti e caldamente rivolti a “questa povera, illusa ex bella nazione” cui un sonoro “Fottesi” non può esser risparmiato. O a questa Milano che ha “tante malattie”, tra cui il paradosso per il quale “Vendesi”, magari a caro prezzo, un “appartamento di due locali più bagno (all’aperto)”.

(fotogramma) (fotogramma)

Guai a chiamarli divertissement, perché i cartelli di Cecaro sono una vera e propria denuncia: lui, nato in una casa affacciata sulla Darsena 59 anni fa, ha trovato la sua forma d’arte, il collage. Che, racconta, “si avvicina alla poesia visiva o al network di artisti Fluxus che negli anni Sessanta hanno mescolato diverse discipline artistiche” e a cui si dedica dagli anni Novanta. “I primi cartelli sono comparsi sul Ponte, quando ancora era aperto, nel 2009, poi un paio di anni fa ho messo i “Domandasi” sulla sua riapertura. Non avendo mai trovato risposta ho pensato che oggi fosse giunta l’ora di rinnovare l’opera e da un mesetto a questa parte sto incollando altri cartelli”. E piano piano ne metterà ancora: a casa sua ce ne sono milleduecento pronti, sorride, e qualcuno è anche “un po’ più cattivello”.

(fotogramma) (fotogramma)

Oltre a lui, accanto al ponte, sono arrivati altri due artisti pop, il monzese Riccardo Gaffuri e Michele Penna. L’influenza di questi tempi pandemici, però, non sembra scalfire la loro vena: “Non ci sono volutamente riferimenti al Covid – spiega Carlo – perché il mio messaggio vale a prescindere da ciò che sta accadendo, così come l’identità mia e di chi mi legge “. Certo è che l’ultimo “Abbracciasi un sogno, un’idea” è piuttosto evocativo. Ma, assicura l’artista, l’unico virus di cui parla è quello per cui “Curasi le tante malattie di questa povera città” dove ormai “Vendesi” solo “quel che resta” e “Affittasi solo a referenziati”. Una Milano in cui è meglio un bel “Frenasi facili entusiasmi”, ma con sprint: “Remasi anche per gli altri che non lo fanno” o “Pedalasi perché abbiamo voluto la bicicletta”. Che poi, Domandasi ai passanti, citando Banksy: “Un buon cavalcavia è il museo più frequentato al mondo?”.





