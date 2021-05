A New York il vaccino si fa “al volo” in metropolitana | Lo può fare chiunque senza appuntamento

Pubblicità

Da ieri e fino al 16 maggio a New York ci si potrà vaccinare letteralmente al volo, fra un treno e l’altro della metropolitana. In 8 stazioni sono stati infatti allestiti, in via sperimentale, dei centri vaccinali ‘volanti’. Messi in piedi con pochi tendoni, tavoli e sedie di plastica. In città, infatti, le prenotazioni sono calate: e con poco meno del 50 per cento di newyorchesi già completamente vaccinati, ora si cercano nuove ‘braccia’ lì dove c’è più gente. Nelle stazioni della metropolitana a maggior scorrimento. Il vaccino distribuito è il monodose Johnson&Johnson. Non occorre nessuna registrazione, nessun documento. Può farlo chiunque ha più di 16 anni, anche non residente. Nella prima giornata centinaia di persone si sono fermate a farsi vaccinare fra un treno e l’altro. Mediamente molti giovani, disposti a perdere 15 minuti andando o tornando dal lavoro o dai campus universitari. Siamo andati a vedere come andavano le cose nel centro allestito alla stazione della metro sulla 34esima strada, quella che serve anche la trafficatissima Penn Station, vero hub di pendolari.

Di Anna Lombardi





