A Roma il Global health summit. “Insieme contro il Covid per proteggere l’umanità dalle pandemie future”. Al centro: vaccini liberi e Africa

Un momento di riflessione collettiva da parte dei leader del mondo sulle lezioni apprese dalla pandemia di Covid-19 e sui passi necessari per scongiurare il rischio di nuove crisi sanitarie mondiali o quanto meno per aumentare il livello di preparazione e di contrasto. Su questo principio è stato pensato il Global health summit, organizzato dalla presidenza italiana del G20 e dalla Commissione europea. L’appuntamento è per oggi a Roma con i rappresentati del G20, delle organizzazioni internazionali, della comunità scientifica e della società civile. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, guidano i lavori da Villa Pamphili. “Il Vertice mondiale sulla salute è un evento speciale che offre l’opportunità di condividere gli insegnamenti tratti durante la pandemia di Covid-19. Discuteremo delle modalità per migliorare la sicurezza sanitaria, rafforzare i sistemi sanitari e potenziare la nostra capacità di affrontare in futuro le crisi in uno spirito di solidarietà”, così lo ha presentato Draghi. “Il mondo deve essere meglio preparato a proteggere l’umanità dalle pandemie future. Dobbiamo imparare la lezione e tutti i Paesi devono lavorare meglio insieme per migliorare la sicurezza sanitaria globale”, ha più volte ribadito von der Leyen negli ultimi mesi.

Il vertice, che riunisce attorno allo stesso tavolo (virtuale) i rappresentanti globali al più alto livello politico, mira a riaffermare la necessità di una “stretta e costante collaborazione internazionale per superare l’attuale pandemia e discutere su come evitare che nuove crisi sanitarie possano avere un impatto drammatico in termini di vittime e conseguenze economiche e sociali come quelle che ha avuto il Covid-19”. In altri termini, “i sacrifici fatti in questi mesi non devono rimanere vani”.

Non solo. Al Summit di Roma vengono promossi progetti per aumentare la capacità produttiva dei vaccini e, soprattutto, fornire il prima possibile maggiori dosi ai Paesi a medio basso reddito. È previsto infatti l’annuncio della presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, di un’iniziativa Ue a sostegno della capacità produttiva in Africa “per sviluppare centri di produzione del vaccino contro il Covid-19 in tutta l’Africa che coinvolgerà attori pubblici, privati e i governi dei Paesi del continente”.

Al vertice, poi, viene adottato un documento finale, la “Dichiarazione di Roma”, che conterrà sedici principi guida che illumineranno l’azione dei Paesi e delle organizzazioni internazionali in tutte le diversi sedi, a cominciare dall’Oms, perché il sistema globale di risposta alle crisi sanitarie sia sempre più efficace e incisivo. “Una bussola per navigare meglio in future acque agitate”. La Dichiarazione di Roma viene considerata a Bruxelles una “tangibile guida per i leader del mondo su come evitare che la comparsa di virus si trasformi in una pandemia” ed è ritenuta, politicamente, una “celebrazione del multilateralismo sanitario”. Al Summit partecipa anche la Cina, oltre a Singapore, Spagna e Paesi Bassi in qualità di ospiti; il Portogallo (in qualità di presidente del Consiglio Ue), Norvegia (in qualità di co-presidente di ACT-Accelerator) e Svizzera. Partecipano inoltre i leader delle organizzazioni internazionali e regionali com Onu, Oms, Banca mondiale, Fmi, Ocse, Unione africana, Asean, Omc e Fao.

Tra gli elementi principali della dichiarazione, vi è “l’accelerazione della fine della pandemia in corso, anche attraverso l’equa fornitura dei vaccini a livello globale”. Per il lungo termine vengono individuate cinque aree su cui intervenire per non farsi trovare impreparati la prossima volta: solidarietà, equità, cooperazione multilaterale, buona governance e mettere le persone al centro della preparazione alla risposta alle pandemie, basandosi su scienza, dialogo e finanza sostenibile.

Dalla Dichiarazione di Roma emergono quattro messaggi principali: che il multilateralismo è la migliore strada per affrontare le crisi sanitarie; la proprietà intellettuale è un importante mezzo per aumentare la capacità produttiva nel mondo; che nell’emergenza sanitaria è importante rimuovere i ‘colli di bottiglia, le catene di approvvigionamento devono essere garantite e quindi non si devono ripresentare divieti alle esportazioni e, infine, che occorre investire a livello globale nella forza lavoro del settore sanitario.





