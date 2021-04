A Roma primo trapianto al mondo di trachea su un paziente post Covid

Pubblicità

A pochi giorni dal primo trapianto al mondo di trachea condotto su una donna di 56 anni all’ospedale Mount Sinai di New York, dall’Italia arriva la notizia di un altro primato: l’esecuzione per la prima volta nel nostro paese di un trapianto di trachea effettuato con una tecnica innovativa e il primo al mondo su un paziente che si è ammalato di Covid. E’ stato effettuato lo scorso 2 marzo a Roma, presso la Chirurgia Toracica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea, su Giuseppe S. che, a soli 50 anni, ha rischiato di perdere la vita prima a causa del Coronavirus e poi a causa delle complicanze dovute alle tecniche di ventilazione invasiva che si sono rese necessarie durante la malattia.

A salvargliela è stata l’équipe del Sant’Andrea, e in particolare Cecilia Menna che, a soli 35 anni, ha eseguito questo straordinario intervento durato più di quattro ore restituendo al paziente il respiro e quindi la vita. A Salute la chirurga toracica, responsabile del Programma “Tracheal Replacement” del Sant’Andrea e madre di due bambini, racconta tutta la storia, in cosa consiste la tecnica utilizzata e in che modo ora Giuseppe è tornato in sella alla sua bicicletta riuscendo a pedalare per 25 chilometri senza problemi respiratori.

Giovane e sportivo in terapia intensiva

Giuseppe S., originario di un paesino vicino Catania, si è ammalato di Covid a dispetto dell’età e del suo stile di vita. Ha 50 anni ed è un ciclista in ottima salute, ma un giorno, lo scorso novembre, si è sentito male con i classici sintomi Covid: un malessere generale, difficoltà respiratoria e febbre. Dopo essere svenuto al lavoro, è stato portato in ospedale a Catania dove è stato necessario ricoverarlo in terapia intensiva. Lì ha trascorso un lungo periodo intubato. Poi, come vuole la prassi, se il paziente non migliora in pochi giorni, si passa alla tracheostomia, cioè un’assistenza ventilatoria prolungata.

La tracheostomia

Si tratta di una tecnica che si effettua quando il paziente deve essere assistito per la respirazione: “Si pratica un foro sulla superficie tracheale alla fine del collo al quale si attacca un tubo collegato ad un ventilatore – ci spiega la chirurga Menna – è una tecnica standard che garantisce al paziente la giusta ventilazione e quindi la sopravvivenza ma può indurre danni alla trachea. In genere, il danno è limitato e può essere curato con una ricostruzione chirurgica o con tecniche endoscopiche”. Purtroppo, però, in questo caso, il paziente aveva subito un danno molto esteso alla trachea: “Una distruzione intera, sia a causa della malattia sia come conseguenza della tecnica di ventilazione utilizzata indispensabile per tenerlo in vita”.

In questi ultimi mesi, i medici si sono trovati di fronte a numerosi pazienti con la stessa problematica anche se con danni meno estesi per i quali si poteva intervenire con la tecnica chirurgica standard, cioè la resezione e la ricostruzione chirurgica della trachea. “Sicuramente nei prossimi mesi e anni vedremo un incremento di questi casi proprio perché Il Covid comporta danni sulla trachea e sulle vie aree ed è stato più diffuso l’uso delle tecniche di ventilazione artificiale, quindi è facile che la trachea possa subire danni ostruttivi per porzioni ampie. La tecnica che abbiamo utilizzato per questo paziente è indicata quando è coinvolta nella sua interezza la trachea perché fino ad ora non c’erano alternative”.

A che cosa serve la trachea

La trachea è un organo unico e insostituibile che parte dalle corde vocali e arriva fino ai polmoni: “E’ lunga circa 12 cm e ha diverse funzioni, la più importante è quella di far passare l’aria dalla bocca ai polmoni e quindi consentire sia la respirazione che la fonazione”, spiega Menna. Fondamentale anche la sua funzione immunitaria: “La trachea è rivestita internamente da un epitelio che, attraverso delle spazzoline, fa pulizia di tutti i batteri che respiriamo”. Insomma, è un organo fondamentale per la vita. Ecco perché quando viene danneggiato sono guai.

Ed è proprio quello che è successo a Giuseppe S. che, anche dopo essere guarito dal Covid, ha dovuto fare i conti con danni molto pesanti: “Aveva ostruzioni multiple che non facevano più passare l’aria lungo tutta l’estensione della trachea, dalle corde vocali ai polmoni con tessuti vicini all’organo estremamente infiammati”, racconta la chirurga. Il che significa che anche quando è risultato negativo al tampone, comunque Giuseppe non poteva respirare e parlare a causa di questa chiusura. In un primo momento, i medici dell’ospedale di Catania hanno provato a trattare il paziente ma in questo caso la chirurgia tradizionale, cioè la resezione di 5-6 cm di trachea, non era utile perché il paziente aveva un tratto di 10 cm malato. Per questo, si sono rivolti al Sant’Andrea che è un centro di riferimento nazionale per queste patologie.

E’ stato allora che i medici di Roma hanno pensato di ricorrere alla sostituzione completa della trachea eseguendo il cosiddetto ‘tracheal replacement’, un programma che prevede la sostituzione dell’intera trachea. La notizia arriva a pochi giorni di distanza dal primo trapianto al mondo di trachea. Ci sono delle similitudini? “In realtà nessuna – chiarisce Menna – la trachea è sempre stata considerata molto difficile da trapiantare per la complessità dei vasi sanguigni che la percorrono, ma negli Stati Uniti hanno eseguito una loro tecnica prelevando la trachea dal donatore cadavere e ricostruendola nel ricevente. Noi, invece, abbiamo eseguito un’altra tecnica già adottata, ma solo in pochi casi, che riguardano tratti molto piccoli di trachea”.

Come si è svolto l’intervento

L’innovatività di questo trapianto italiano sta nel fatto che l’équipe medica ha sostituto l’intera trachea con un altro tipo di tessuto ricostruendola completamente. Lo staff medico della chirurgia toracica del Sant’Andrea, diretta da Erino Rendina, si è rivolto alla Banca dei tessuti di Treviso e ha individuato un’aorta toracica crioconservata e donata da un cadavere. “La nostra tecnica – spiega Menna – è estremamente innovativa perché si trattava di un segmento lungo: abbiamo dovuto ricostruire l’intera trachea, l’abbiamo rivestita e nutrita con del tessuto prelevato nell’addome e l’abbiamo resa più rigida introducendo all’interno dell’aorta criopreservata un cilindro di silicone per conferire la rigidità che caratterizza il ‘tubo’ della trachea per poter far passare l’aria”.

E’ la prima volta in Italia che si utilizza questa tecnica per il trapianto ed è la prima volta al mondo su un paziente post Covid. L’intervento, che è durato 4 ore e 40 minuti con 5 operatori, è stato condotto con sofisticate tecniche di anestesia, che hanno permesso di non ricorrere alla circolazione extracorporea. La trachea malata è stata rimossa nella sua totalità e successivamente è iniziata la delicata fase di ricostruzione.

Il risveglio di Giuseppe

Il paziente, immediatamente risvegliato e da subito in grado di respirare e parlare autonomamente, non ha avuto bisogno del ricovero in terapia intensiva né di tracheostomia ed è stato trasferito direttamente nel reparto di Chirurgia Toracica dove ha ripreso a parlare e a mangiare normalmente. Il suo decorso post-operatorio è stato regolare e dopo tre settimane dall’intervento, è stato dimesso. “Non è stato necessario neppure somministrare la terapia immunosoppressiva, come avviene invece per gli altri trapianti d’organo da cadavere – spiega la chirurga – terapia che serve a tenere a bada il sistema immunitario del ricevente per evitare il rischio di un rigetto ma può provocare dei problemi perché il paziente non è difeso. Nel nostro intervento, non serve la terapia immunosoppressiva grazie alla scarsissima immunogenicità del tessuto aortico impiantato”.

Di nuovo in bicicletta

Ad un mese dalla ricostruzione della trachea, Giuseppe è tornato in bicicletta: “Proprio ieri – racconta felice Menna – mi ha mandato un whatsapp con una foto in bicicletta dicendomi che aveva percorso 25 chilometri senza accusare nessun disturbo respiratorio. Naturalmente continuiamo a monitorarlo a distanza. L’obiettivo è rimuovere tra due anni il cilindro di silicone che ha all’interno della sua via area e che deve rimanere lì affinchè il segmento aortico impiantato si trasformi e diventi rigido come deve essere una vera trachea”. Ora Giuseppe si gode la sua libertà, respira a pieni polmoni. In collegamento da Catania, oggi Giuseppe ha detto con la voce forte, chiara ma emozionata: “Sto bene, respiro molto meglio, parlo senza problemi e mangio anche troppo. Sono tornato in bicicletta e rivivo. Vi ringrazio tutti”.

Centro per la chirurgia della trachea

L’intervento di ricostruzione della trachea è stato presentato oggi nell’aula magna della Sapienza da parte dello staff medico della Chirurgia toracica di Sapienza-Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea, il maggior centro di riferimento italiano per la chirurgia della trachea ed uno dei maggiori centri europei. Nel 2020 sono stati effettuati 1323 interventi, nonostante la maggiore complessità organizzativa dovuta all’emergenza Covid. Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera-universitaria Sant’Andrea Adriano Marcolongo, il preside della Facoltà di Medicina e psicologia Fabio Lucidi, che hanno condiviso il brillante risultato, spiegando la complessità della macchina organizzativa messa in moto per portare a compimento il trapianto.

“Questo successo è motivo di soddisfazione per tutta la nostra comunità e rappresenta un’ulteriore conferma degli eccellenti risultati clinici della ricerca medica e scientifica prodotta dall’Ateneo, al servizio della salute della collettività”, afferma la rettrice Antonella Polimeni. “Il fatto poi che questo intervento veda in prima linea una giovane chirurga è un segnale forte di come le competenze femminili si possano affermare in ambiti professionali come quello chirurgico, tradizionalmente quasi esclusivo appannaggio degli uomini.”





