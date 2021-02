A scuola crescono i contagi da Covid: il maggior numero di casi è alle elementari

Aumentano i contagi da Covid tra studenti e insegnanti. Nella prima settimana in cui gli allievi di tutte le scuole sono rientrati in classe (anche se quelli delle superiori lo hanno fatto solo al 50 per cento), quella tra il 25 e il 31 gennaio, i casi salgono di 124 unità, passando dai 239 positivi (178 studenti e 61 operatori) della settimana precedente a 363: 267 ragazzi studenti e 96 adulti. Gli isolamenti, invece, sono 3.254 (3.090 studenti e 164 operatori) per un +879 rispetto alla settimana prima. È quanto emerge dal monitoraggio fatto da Ats Milano, che nel fornire i dati evidenzia come “nella scorsa settimana si sia registrato un aumento dei casi che hanno interessato tutte le tipologie di scuole, dal nido alle secondarie di secondo grado che hanno ripreso le lezioni in presenza”.

I dati, tuttavia, anche alla luce del rientro differenziato degli studenti devono essere letti nel dettaglio. Calendario alla mano, dopo le vacanze di Natale, il 7 gennaio, sono rientrati in classe tutti gli studenti tranne quelli delle superiori (che hanno frequentato solo le lezioni di laboratorio). Da lunedì 18 gennaio, a causa dell’ingresso della Lombardia in zona rossa, sono rimasti a casa anche gli allievi di seconda e terza media, rientrati però sette giorni dopo (il 25) con l’ingresso in zona arancione. Da quel momento in poi sono progressivamente tornati in classe anche la metà degli studenti delle superiori.

Il bilancio della prima settimana a “ranghi completi” vede il numero maggiore di contagi e isolamenti alle elementari, rispettivamente 96 e 1.186, anche se – come prevedibile – la crescita maggiore si registra alle superiori, dove i contagi sono quasi raddoppiati, passando dai 47 del periodo 18-24 gennaio a 84, mentre gli isolamenti sono 307, per un +240 rispetto a sette giorni prima. Contagi in aumento anche alle medie, dove i positivi, diminuiti nella settimana 18-24 gennaio evidentemente anche per la semi-chiusura della settimana precedente, tornano a salire (da 51 a 79 unità), anche se diminuiscono gli isolamenti (da 700 a 624), segno che in meno casi di positività è stato necessario mettere in isolamento l’intera classe.

La presenza a scuola chiaramente fa salire il numero di positivi e isolati. Per questo Ats “continua a monitorare l’andamento dei contagi e a svolgere le attività di sorveglianza per ogni singolo caso segnalato e con particolare attenzione alle situazioni di potenziale sviluppo di focolai”. Del resto i dati relativi alla scorsa settimana per quanto riguarda le superiori sono ‘parziali’, dal momento che solo una parte degli istituti ha riportato subito in classe la metà dei suoi studenti, mentre gli altri lo hanno fatto in ordine sparso fino a lunedì.