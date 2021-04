Abbonamento Internet: “L’operatore ci chiede 200 euro per la disdetta, ma per un servizio che non abbiamo mai usato”

Pubblicità

“Il servizio include 1 Tera di spazio di archiviazione in cloud. Vodafone Drive by BabylonCloud verrà fornito gratuitamente, sempre che il Cliente, al momento del recesso, abbia corrisposto un importo pari ai corrispettivi dovuti per l’Offerta per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di adesione all’Offerta medesima. In difetto, il Cliente prende atto e accetta la perdita del beneficio economico sul prezzo di Vodafone Drive by BabylonCloud. Quindi il Cliente sarà obbligato a pagare un importo forfetario a titolo di conguaglio sul corrispettivo previsto per la fruizione di Vodafone Drive by BabylonCloud. Vengono fatti salvi eventuali ed ulteriori importi dovuti dal Cliente, quali, senza pretesa alcuna di esaustività, i costi di disattivazione, i ratei dei costi di attivazione o relativi ad apparati. L’importo dovuto a titolo di conguaglio per Vodafone Drive by BabylonCloud è 200 euro in caso di mancato pagamento di un importo pari ad almeno la metà dell’importo corrispondente al corrispettivo dovuto per 24 mesi e 100 euro in caso di pagamento di un importo pari ad almeno la metà dell’importo corrispondente al corrispettivo dovuto per 24 mesi, ma inferiore allo stesso”.

Si tratta quindi di una di quelle voci – come modem, attivazione – che l’operatore offre gratis a patto che l’utente resti almeno 24 mesi; e che rende di colpo a pagamento qualora ci sia una disdetta gratuita.

È come se l’operatore desse gratis un servizio che valuta costare 200 euro per due anni, in cambio dell’impegno a non disdire in anticipo.

Ma se nel caso dell’attivazione e del modem c’è qualcosa che l’utente senza dubbio ottiene, questo servizio viene attivato senza necessariamente la sua consapevolezza.

Certo, ci sarebbe obbligo per l’utente (e convenienza) sempre a leggere tutte le voci di un contratto telefonico prima di sottoscriverlo; ma c’è anche l’obbligo normativa per gli operatori di comunicare tutti i costi di disattivazione in modo chiara prima dell’abbonamento.

Il caso è particolare e non ha uguali tra quelli analizzati dall’Agcom o dai Corecom. Tuttavia, per l’attivazione, il modem o altre voci simili (come il recupero degli sconti) è ormai stabilito il diritto dell’utente a pagare solo le rate residue, quelle che mancavano alla scadenza naturale del contratto. Se l’utente disdice a un mese dai 24 non può essere costretto a pagare 100 euro, ma una cifra ridotta proporzionalmente.

Si noti per inciso anche che i 200 euro di costo per due anni, per 1 Terabyte, è fuori mercato: OneDrive di Microsoft con 69 euro dà oltre a 1 Terabyte anche accesso a tutto il pacchetto Office.

Insomma, per molti motivi sembrerebbe che il servizio BabylonCloud serva più che altro come strumento per bloccare l’utente per due anni e “punirlo” in caso di disdetta anticipata.

Solo Agcom può confermare questa valutazione. Consigliamo all’utente di contestare tramite Conciliaweb e di denunciare ad Agcom (https://www.agcom.it/denunce-all-autorita) per consentire un intervento valido anche su altri casi simili.





