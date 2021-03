Abdallaa, 10 anni, in viaggio da solo dall’Egitto fino all’Italia. Soccorso a bordo di un barcone nel Mediterraneo

Abdallaa ha 10 anni, viene dall’Egitto, parla solo arabo e s è messo in viaggio da solo dalla Libia verso l’Italia. A bordo della Opne Arms che lo ha soccorso lunedi su uno dei tre barconi aiutati dalla nave della Ong spagnola passa molto tempo da solo a guardare il mare. Ha ustioni di secondo grado alle mani e segni di bruciature di sigarette sul corpo ma a Caterina Volpi, l’infermiera di Emergency che a bordo si prende cura di lui dice che “in Libia mi trattavano bene. Queste bruciature me le sono fatte da solo giocando con l’accendino”.

Dove va da solo Abdallaa? “I miei genitori sono rimasti in Egitto – racconta – io ho dei parenti in Italia, voglio cercarli e raggiungerli”. Non aggiunge altro, è guardingo e silenzioso. Gli operatori dei team di Emergency e Open Arms hanno appurato che nessuno degli altri giovani compagni di viaggio è un suo familiare.

Sono moltissimi e anche molto piccoli i bambini a bordo della nave della Ong spagnola che da quattro giorni attende l’assegnazione di un porto di sbarco. Ieri sera la Spagna ha chiesto all’Italia di concedere lo sbarco e probabilmente nelle prossime ore il Viminale autorizzerà l’approdo al porto di Augusta come avviene ormai da molte settimane con tutte le navi umanitarie.

Sulla Open Arms ci sono 219 migranti, moltissimi sono bambini piccoli e molte sono anche le famiglie. Tre i soccorsi operati nel Mediterraneo dalla Ong spagnola, il primo il 27 marzo con un barchino a bordo del quale viaggiavano 38 persone, gli altri due lunedì. I volontari hanno poi assistito a diversi respingimenti operati dalla guardia costiera libica. A bordo della nave i minori sono 58, 17 hanno meno di 10 anni, il più piccolo soli quattro mesi. Ieri pomeriggio è stata evacuata d’urgenza una donna incinta.