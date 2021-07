Acea Innovation Day 2021 – Costruttori di Futuro

Pubblicità

Acea Innovation Day è l’evento live dedicato al mondo dell’innovazione e alle nuove frontiere dello sviluppo sostenibile. Il tema dell’edizione 2021 è “Costruttori di futuro”: l’occasione per parlare, insieme ai CEO delle principali aziende high-tech in Italia, di come le nuove tecnologie e il digitale stiano ridisegnando l’imprenditoria italiana, in particolare nel settore delle multiutility, e di come l’adozione di modelli innovativi e sostenibili contribuisca in maniera decisiva alla crescita economica e sociale del Paese. L’evento, aperto dal saluto istituzionale della sindaca di Roma Virginia Raggi, è diviso in due sessioni, composte di due panel tematici ognuna: la prima parte si svolge al mattino, la seconda nel pomeriggio. La prima sessione è moderata da Riccardo Luna, la seconda da Andrea Frollà.





