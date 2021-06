Acqua, il serbatoio è ormai a secco

Pubblicità

Le siccità prolungate dal Corno d’Africa alla California. Tensioni politiche e conflitti legati all’acqua come le perduranti tensioni politiche tra Egitto, Sudan ed Etiopia o lungo le rive del Mekong. La crescente salinizzazione delle falde acquifere costiere. La corsa alla privatizzazione di fonti e infrastrutture idriche. La mancanza di servizi igienici per una larga fetta della popolazione. Sono sempre più numerose le crisi legate all’acqua, tema tornato alla ribalta da qualche anno. A dare il metro della situazione preoccupante è l’indice dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile numero 6 (SDG 6), il sistema di misurazione del progresso dell’umanità verso un mondo più sano e sicuro lanciato dalle Nazioni Unite nel 2015. Questo SDG 6 misura i progressi fatti per garantire a tutti accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari. Ma le notizie non sono buone. Ancora nel 2020 purtroppo i dati a disposizione, contrariamente a tanti progressi fatti in avanti, dall’educazione alla lotta alla povertà, dimostrano come sul tema dell’acqua si stia facendo ancora troppo poco.

I consumi idrici

Aumentano globalmente i consumi idrici, diminuisce la disponibilità a causa dei cambiamenti climatici – nevica meno, piove meno – e peggiora soprattutto la qualità delle acque e degli ambienti acquatici a causa di una pessima gestione. Aggravando la sicurezza sanitaria delle persone, “il problema più grande”, spiega Pedro Arrojo Agudo, rapporteur Onu per l’acqua.

A oggi 2,1 miliardi di persone non hanno accesso costante ad acqua sicura, con ben 844 milioni che non hanno nessuna disponibilità di acqua potabile. “I grandi numeri spesso non ci danno l’idea di storie lontane legate al diritto all’acqua”, spiega Marirosa Iannelli, presidente del Water Grabbing Observatory. “Ma immaginate di dare nomi a 700 bambini sotto i cinque anni che muoiono ogni giorno di diarrea legata ad acqua non sicura e servizi igienici inadeguati. Oppure dare un volto alle 34 donne che nei paesi più poveri muoiono ogni ora a causa di complicazioni in gravidanza e parto per mancanza di acqua sicura. Una ogni due minuti. Migliaia ogni anno subiscono violenze, stupri e omicidi durante la raccolta dell’acqua in fonti e pozzi distanti anche due ore dalla propria abitazione”.

Crisi irreversibile o problema risolvibile?

Siamo sulla soglia di una crisi idrica planetaria? Ancora no, lo dice lo Stockholm Resilience Center che misura le tante crisi ambientali globali, anche se in molte aree del pianeta è urgente intervenire per fare fronte ad una geografia dell’acqua in rapido mutamento. Clima e inquinamento sono i principali driver nelle aree dove si riduce la disponibilità idrica. Ma sono molteplici i fattori che contribuiscono a peggiorare la situazione globale.

A partire dalla debole applicazione del diritto internazionale per l’accesso all’acqua, l’impiego di accordi transfrontalieri di gestione dei bacini, una moratoria globale alla privatizzazione e finanziarizzazione delle risorse (è stato lanciato a fine 2020 per la prima volta il primo contratto future sulla borsa azionaria americana). “I processi di accaparramento idrico da parte di soggetti istituzionali e attori multinazionali sono aumentati negli ultimi vent’anni nonostante numerose linee guida, trattati internazionali e politiche globali”, spiega Andrea Zinzani, geografo dell’Università di Bologna ed esperto di ecologia politica dell’acqua. “Soprattutto a livello locale conflittualità, diseguaglianze e marginalizzazione in relazione alla governance dell’acqua rappresentano sempre più una sfida per i precari equilibri socio-ambientali in varie zone del Pianeta, in particolar modo nel Sud Globale”.

“Gli strumenti di governance promossi a scala globale evidenziano dunque una natura controversa e contraddittoria e in molti casi si scontrano con la complessità di relazioni e pratiche gestionali a livello locale. Senza contare poi che troppo spesso si ricorre ad una gestione tecnocratica delle risorse idriche a discapito di un’effettiva inclusione e partecipazione nei processi decisionali”. Il diritto universale all’acqua è una realtà ancora molto lontana.

Il caso Italia

L’Italia non è avulsa dalla questione idrica. “Nel nostro Paese il principale driver di modifica della disponibilità idrica è il cambiamento climatico”, spiega Paola Mercogliano, ricercatrice del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. “Non è una questione futura, ma un problema presente”. Negli ultimi 20 anni la disponibilità idrica sta rapidamente mutando – in peggio – in molte regioni italiane. II segnale più chiaro è la diminuzione della pioggia estiva che potrebbe ridursi del 30% nei prossimi trent’anni (rispetto al periodo 1981-2010). Una situazione che però vede il Nord e il Centro-Sud interessati da fenomeni diversi.

“Nel bacino del fiume Po sono i ghiacciai alpini a comportare la principale variazione idrica, fenomeno destinato ad accentuarsi nei prossimi anni”, continua Mercogliano. “A nord aumentano i fenomeni piovosi di grande intensità, che possono causare alluvioni e disastri e si riduce la disponibilità estiva. Mentre al sud aumenta la durata del periodo siccitoso”.

Per gli scienziati i modelli parlano chiaro. Altrettanto chiare solo le soluzioni secondo gli operatori più illuminati del settore. “Rimaniamo purtroppo il Paese europeo il maggior prelievo di acqua potabile con 34,2 miliardi di metri cubi”.

Che fare

Cosa possiamo fare subito? Infrastrutture in grado di trattenere e gestire le cosiddette bombe d’acqua e possibilmente riutilizzarle, come le vasche volano, ma anche soluzioni urbanistiche, dai tetti verdi sulle nuove costruzioni al verde urbano, fino ai sistemi di captazione”, spiega Alessandro Russo, presidente dell’azienda di servizi idrici Gruppo Cap. “Inoltre serve aumentare l’impiego dell’acqua depurata per l’agricoltura. Di 40 miliardi di metri cubi che vengono depurati solo il 2% viene usato per irrigare i campi”. Al momento le risorse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per ammodernare le infrastrutture idriche ci sono. Cerchiamo almeno questa volta di non perdere un’occasione unica di mettere in sicurezza la nostra infrastruttura idrica.





