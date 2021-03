Addio a James Levine, storico direttore della Metropolitan Opera Orchestra

Pubblicità

James Levine, uno dei direttori d’orchestra più influenti e ammirati al mondoo, è morto a Palm Springs, in California, all’età di 77 anni. La notizia del decesso è stata confermata stamattina dal suo medico, Len Horovitz, che lo ha riferito al New York Times. La causa della morte non è ancora stata comunicata.

Per oltre 40 anni Levine è stato alla guida della Metropolitan Opera Orchestra di New York. Dopo essere stato sospeso dal suo incarico nel 2017, nel 2018 era stato licenziato dal teatro dopo un’inchiesta che aveva svelato decenni di molestie sessuali su ragazzi. In particolare, tre uomini, hanno raccontato di aver subito le pressanti avance del direttore d’orchestra quando erano teenager. I fatti risalgono a decenni fa, a partire dagli anni Sessanta, mentre le accuse che hanno portato alla sospensione e poi al licenziamento di Levine si fondano su un rapporto della polizia dell’Illinois risalente al 2016. La presunta vittima ha spiegato di aver subito abusi quando aveva 15 anni e Levine 41.

James Lawrence Levine era nato a Cincinnati il 23 giugno 1943 ed era considerato universalmente uno dei più talentuosi direttori d’orchestra, specialmente per il suo lavoro come direttore dell’orchestra della Metropolitan Opera di New York e come direttore della Boston Symphony Orchestra.





